TSK gururla sunar: NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali

Türk Hava Kuvvetleri, NATO kapsamında bir ilke imza attı. Almanya’dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Türk Hava Kuvvetleri tarafından gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlandı.
NATO uçağına ilk kez gece görevinde yakıt ikmali
O anlara dair video paylaşan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Almanya’dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.