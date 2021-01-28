Gündem TSK gururla sunar NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali
POLİTİKA

TSK gururla sunar: NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali

Türk Hava Kuvvetleri bir ilke imza attı. NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İkmal, Romanya üzerinde gerçekleştirildi.
İkmal, Romanya üzerinde gerçekleştirildi.

Türk Hava Kuvvetleri, NATO kapsamında bir ilke imza attı. Almanya’dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Türk Hava Kuvvetleri tarafından gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlandı.

TSK gururla sunar: NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali
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TSK gururla sunar: NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali
Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görev, NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış olmasıyla bir ilk olma özelliğini taşıyor.

NATO uçağına ilk kez gece görevinde yakıt ikmali

O anlara dair video paylaşan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Almanya’dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

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