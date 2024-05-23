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TSK’da 25 yılı dolduran emekli

TSK Personel Kanunu’nda yapılan değişiklikle yaş şartı aranmaksızın 25 hizmet yılını tamamlayanlar emekli aylığı alabilecek. Disiplin cezaları nedeniyle belli bir ceza puanını aşan personelin TSK ile ilişiği kesilecek.

Uğur Duyan
04:00 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:51 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı tarafında hazırlanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu’nda değişiklik içeren yasa teklifi, bu hafta Meclis gündemine geliyor. TSK içindeki atama ve sınıflar arası geçiş dahil pek çok özlük hakkını yeniden düzenleyecek teklife son şekli verildi. Teklifte yer alması beklenen düzenlemeler özetle şöyle:

YAŞ ŞARTI ARANMAYACAK

Emekli aylığı bağlanamayan askeri personele emekli maaşı bağlanacak. Anayasa Mahkemesi’nin daha önce aldığı karara uyum sağlamak amacıyla yapılacak düzenleme kapsamında 1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ancak yaş şartını sağlayamadığı için emekli aylığı bağlanamayan askeri personel emekli maaşı alacak. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenler, yaş şartı aranmaksızın 25 hizmet yılını tamamlaması halinde emekli aylığı alabilecek.

YORUMCU PAŞALARA DÜZEN

Askeri Ceza Kanunu’nda değişikliğe gidilecek. Televizyonlarda yorumculuk yapan emekli subaylara ilişkin kıstas getirilecek.

Gelirinin üstünde borçlanmaya düşkün olan ve borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirenlerin sözleşmeleri iptal edilebilecek.

Yargı yolu kapalı olan uyarma, kınama ve hizmete kısmi süreli devam disiplin cezaları nedeniyle de belli bir disiplin ceza puanına ya da sayısına ulaşan askeri personelin TSK ile ilişiği kesilecek.

TECRÜBELİ ERE UZMANLIK HAKKI

Uzman çavuşluktan astsubaylığa, astsubaylıktan subaylığa geçiş, terfi ve tebligatlarında değişikliğe gidilecek. Harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara, ilave sınav hakkı tanınacak.

TSK personel sisteminin geliştirilmesi sağlanacak. Tecrübe kazanmış personelin çalışmasından faydalanmaya devam edilmesi amacıyla sözleşmeli erbaş ve erlerin bağlı oldukları kuvvet komutanlıklarında statü geçişi kapsamında uzman erbaşlığa geçebilmelerinin önü açılacak. Bu kapsamda aranacak genel niteliklerin belirlenmesine yönelik düzenleme yapılacak.



#TSK
#TSK Personel Kanunu
#Milli Savunma Bakanlığı
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