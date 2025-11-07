Yeni Şafak
Tsk’da Suriyeli asker yok

Canberk Doğan
04:007/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Milli Savunma Bakanlığı, Suriyeli askerlerin TSK’ya alındığı yönündeki haberleri yalanladı. Suriyeli askeri öğrencilerin, 9 yıl boyunca ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen 3 binden fazla misafir öğrenci gibi MSÜ’de eğitim gördüğü, eğitimin sonunda ise ülkelerine dönecekleri vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Geçen hafta PKK’lı 4 teröristin teslim olduğu, Suriye’nin Tel Rıfat ve Münbiç kentlerinde 8 Ocak'tan bu yana 715 km uzunluğunda tünelin imha edildiği bilgisi verildi. Bakanlık yetkilileri de toplantıdan sonra gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Suriyeli askerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) alındığı yönünde çıkan haberler yalanlandı. Suriyeli askeri öğrencilerin “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” kapsamında Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) öğrenim gördüğünü açıklayan bakanlık kaynakları, bunların, TSK’da görev almasının söz konusu olmadığını vurguladı. MSÜ'deki Suriyeli askeri öğrencilerin, eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine dönecekleri ifade edildi.

9 YILDA 3 BİN MİSAFİR ÖĞRENCİ

2016’dan bu yana MSÜ’de eğitim gören misafir öğrenciler hakkında da şu bilgiler verildi: “2016 yılından 2025 yılına kadar ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrenci, Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK), Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim almıştır.”



