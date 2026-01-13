TSK'daki 23 milyon TL'lik usulsüzlüğe operasyon

2019-2024 arasında gerçekleşen 18 ihaleye konu hakediş belgelerinde, araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yolla firmalara yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesinde oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu tespit edildi.