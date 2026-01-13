Yeni Şafak
TSK'daki 23 milyon TL'lik usulsüzlüğe operasyon

TSK'daki 23 milyon TL'lik usulsüzlüğe operasyon

Oğuzhan Ürüşan
04:0013/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü'nde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettikleri belirlendi.

2019-2024 arasında gerçekleşen 18 ihaleye konu hakediş belgelerinde, araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yolla firmalara yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesinde oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu tespit edildi.

SORUMLULAR GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, 6 askeri personel ile firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6'sı asker 20 şüpheli gözaltına alınırken, 1 sivil şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



