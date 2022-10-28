TTB Başkanı Fincancı tutuklandı: Mermiler ders içinmiş

PKK kanalında TSK’ya “kimyasal silah kullandığı” iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Fincancı hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan re’sen soruşturma başlatmıştı. Önceki gün İstanbul’daki evinde gözaltına alınan Fincancı, Ankara’ya götürülüp Terörle Mücadele Şubesi’nde sorguya alındı. Daha sonra Ankara Adliyesi’ne sevk edilen Fincancı soruşturma savcısına ifade verdi.

ÖRGÜT PROPAGANDASI

Fincancı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin “TTB Merkez Konseyi Başkanı unvanını da kullanmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvanı, PKK silahlı terör örgütünün basın yayın araçlarından biri olan Medya Haber TV’de kullanmak suretiyle terör örgütü propagandası yaptığına” dikkat çekildi. 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmasına karar verilen Fincancı, Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’ne gönderildi.

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O MERMİLER SORULDU

Şebnem Korur Fincancı’nın evinde yapılan aramada 25 adet dolu, 1 adet boş 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet dolu, 1 adet boş Kalaşnikof fişeği ele geçirilmişti. Fincancı’ya Emniyet’teki sorgusunda bu da soruldu. Tabanca fişekleri için “Babamındı” diyen Fincancı, Kalaşnikof fişekleri için ise “Üniversitede öğretim görevlisiyim. Adli Tıp dersinde öğrencilere anlatmak için satın aldım” cevabını verdi. Fincancı, PKK’nın yayın organında yaptığı açıklamalar konusunda ise “Kimseyi suçlamadım videoda izlediğimi anlattım” ifadesini kullandı.

SAVUNMASI: ÖN DEĞERLENDİRME

Savcılık ifadesinde Medya Haber TV’nin PKK’yla irtibatı olduğunu bilmediğini savunan Fincancı, bununla da ilgilenmediğini söyledi. Tanımadığı bir kişinin arayıp canlı bağlantı yapmak istediğini iddia eden Fincancı şöyle konuştu: “18 Aralık’ta Almanya’da Roza Lüksemburg Vakfı’nın Cezaevi ve İnsan Hakları konferansında tanıştığım bir meslektaşım, içinde olduğum hekim arkadaşlarıma bir video gösterdi. İzleyip fikir alışverişinde bulunduk. Kimyasal, toksik ve zehirli gazlarla ilgili yorum ön değerlendirmedir (..) Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum.”

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Bakan Bekir Bozdağ

TTB ve TMMOB’un ‘Türk’ü kaldırılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) yönelik düzenlemeye ilişkin çalışmalara başlandığını açıkladı. Hukuk ve Değişim Derneği’nin düzenlediği programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, birlik isimlerinden “Türk” ifadesinin kaldırılacağı düzenlemenin TTB ile birlikte Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (TMMOB) de kapsayacağı bilgisini verdi: “Hem Türk Tabipleri Birliği, hem Mimar ve Mühendisler Odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz. Türk Tabipleri Birliği’nin ‘Türk’ ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti’ne düşmanlık eden, terör örgütlerinin ağzıyla, ‘Türk’ ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir. O nedenle yeni bir düzenleme hazırlığına başlandı. Çalışma bittikten sonra Cumhurbaşkanı’mıza, Kabine’ye arz edeceğiz.”

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GÜNDEM TTB Başkanı Fincancı’ya ‘terör’den gözaltı: Görevine son verilmesi talep edildi