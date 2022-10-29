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POLİTİKA

TTB terörden temizlenecek

Terör örgütlerine destek açıklamalarıyla sürekli tartışma konusu haline gelen TTB için harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Başkanı Fincancı ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması için dava açtı.

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Ankara Yeni Şafak
TTB terörden temizlenecek
Şebnem Korur Fincancı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılması için dava açıldı. PKK kanalında TSK’yı “kimyasal silah kullanmakla” suçlayan Fincancı, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklanmıştı. İkinci adım ise TTB için atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı ve TTB Merkez Konseyi Başkanlığı üyelerinin görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması talebiyle davaname hazırladı.

KABUL EDİLİRSE KAYYUM ATANACAK

Dava, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Mahkeme başsavcılığın talebi doğrultusunda karar verirse, TTB yönetimine kongreye kadar kayyum atanacak. Başsavcılığın davanamesinde, Medya Haber TV’nin PKK’nın güdümünde faaliyet gösteren yayın organı olduğu, yayınların örgütün şiddet eylemlerini kamuoyunu aldatıcı şekilde ve farklı gösterilmesi için kullanıldığına dikkat çekildi. Fincancı’nın “TBB Merkez Konseyi Başkanı” sıfatını kullanarak somut bir bilgisi, resmi bir belgesi veya başkaca bir delili olmaksızın söz konusu açıklamalarda bulunduğu vurgulanan davanamede, şu ifadelere yer verildi:

ÖRGÜTÜ MAĞDUR GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

“Söz konusu canlı bağlantı esnasında PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin, sözde ‘gerilla’ ve ‘çatışma-savaş’ ibareleri ile PKK silahlı terör örgütünün illegal faaliyetlerinin legal ve sözde kimyasal silahla kullanıldığı iddiasıyla mağdur şekilde gösterilmeye çalışıldığı, konuşmanın sonunda ‘Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun size de ayrıca’ şeklinde örgüt yanlısı söylemde bulunmuştur. Davalının eyleminin Türk Tabipleri Birliği Meslek Odasının faaliyet amacı ve davalının başkanlık sıfatının kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanılmak suretiyle illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiği anlaşılmıştır.”

PKK’nın oyunu ayağına dolandı

  • Irak'ın kuzeyinde sıkışınca 17 teröristin kimyasal silahla öldürüldüğü yalanına sarılan PKK, kendi yalanını kendisi çürüttü. PKK 17 teröristin de isimlerini örgüte yakın internet sayfalarında paylaşmıştı. Bu listede ismi bulunan bir teröristin, 24 Ağustos’ta hastalık sonucu öldüğüne ilişkin örgüt yanlısı bir internet sitesinde haber yapıldığı ortaya çıktı.

Davaname nedir?

Cumhuriyet savcısının kamuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belgeye davaname deniyor.

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