Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, tutuklandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde 3 günlük sorgusunun ardından Erzurum Adliyesi'ne getirilen Sonel, yaklaşık 8 saat ifade verdi. Sonel, savcılık ifadesinin ardından, "delil karartma", "resmi belgeyi yok etme" ve "bilişim sistemlerine usulsüz müdahale" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

78 SORUNUN TAMAMINA 'İFTİRA' DEDİ

Sorgusunda Tuncel’e 78 soru yöneltildi. Sonel ise suçlamaların tamamını “iftira”, “kurgu” ve “itibar suikastı” olarak niteledi. Sonel’e Gülistan Doku’ya ait sim kartının neden resmi soruşturma makamları yerine Ankara’daki Gökhan Ertok’a gönderildiği soruldu. Sonel, sim kartı Şükrü Eroğlu aracılığıyla Gökhan Ertok’a gönderdiğini kabul etti. Sonel neden böyle bir yol izlediği sorusuna ise “son sinyali tespit edip bir an önce sonuç almak istediğini” iddia etti, “İnsani refleks”, “ablanın ağlaması ve feryadı” ile açıkladı.

OĞLUNDAN ZERRE ŞÜPHE DUYMUYORMUŞ!

Güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin durum da Sonel’e yöneltilen sorular arasındaydı. Savcılık, K noktalarındaki kameraların neden değiştirildiğini, neden kayıtların alınmadığı, neden resmi kayıtlarda arıza görünmemesine rağmen değişim yapıldığı iddialarını Sonel’e sordu. Sonel ise bu konuda bilgisi olmadığını, muhatabın il emniyet müdürlüğü olduğunu söyledi. Hastane kayıtlarının silinmesiyle ilgili soruya ise Sonel, konuyla ilgili kimseyle görüşmediğini söyleyerek cevap verdi. Sonel’e oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkındaki iddialar da soruldu. Sonel iddiaları redderek “Oğlumdan zerre kadar şüphe duymuyorum” dedi. Oğlu hakkındaki bütün anlatımların “kurgu” ve “iftira” olduğunu savunan Sonel, “Karıncayı dahi incitmez. Çok vicdanlı bir çocuktur. Kuşlarına kim bakacak diye beni aradı” ifadelerini kullandı.

Gizli tanık Şubat’ın “Türkay Sonel’in birini öldürdüğünü söyleyerek babasını ya da koruma polislerini aradığı, ardından Gülistan Doku’nun cesedinin valiliğe ait araçla taşınarak Pertek-Koçpınar hattında gömüldüğü” iddiası da soru olarak Sonel’e yöneltildi. Tuncay Sonel bu anlatımı “çok çirkin”, “alçakça iftira” sözleriyle reddetti.

EYLEMLER SUÇTAN KURTULMAK İÇİN

Savcılık sevk yazısında, Sonel'in eylemleri, "hayatın olağan akışına aykırı" ve "suçtan kurtulmaya yönelik" olarak değerlendirildi. Sonel, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



