Tunceli'de 6 şehit öğretmen anıldı

Vali Şefik Aygöl, şehit öğretmenleri rahmetle andığını belirterek, "Malumlarınız yıllardır bu bölgemiz, terörle ve terörün etkileriyle maalesef olumsuzluklar yaşadı. Bu köyümüzde de maalesef 6 kıymetli öğretmenimiz şehit edilmiş. Çok anlamlı ki öğretmenlerimizin yetiştirdiği bu köyden çıkmış olan bir hayırseverimiz kendi okulunu ve bu memleketin çocuklarını geleceğe taşımakla ilgili olarak hayrını yapıyor ve okulunu yeniden yapıyor. Bu bir inanışın göstergesi, bu doğru gidişatın göstergesi. Ben bundan dolayı Darıkent adına, Mazgirt adına, ilimiz adına ve ülkemizin eğitimi adına hayırsever ailemize çok teşekkür ettiğimi huzurunuza ifade etmek istiyorum" dedi.