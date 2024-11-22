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Tunceli'de terör yanlıları polise saldırdı: İl genelinde toplantı ve gösteriler 10 gün süreyle yasaklandı

Tunceli'de terör yanlıları polise saldırdı: İl genelinde toplantı ve gösteriler 10 gün süreyle yasaklandı

Semih Bozkuş
23:1122/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Tunceli'de kayyum atanmasını bahane eden terör sempatizanları sokakları karıştırıp polise saldırdı.
Tunceli'de kayyum atanmasını bahane eden terör sempatizanları sokakları karıştırıp polise saldırdı.

Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu karar sonrası terör seviciler polislere taş atıp sokakları karıştırdı. Bu gelişmelerin ardından Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi il genelinde 10 gün süreyle toplantı ve gösterilerin yasaklandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Konak ve Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince görevden alındığı ifade edildi.



Terör seviciler polise saldırdı

Kayyum atanmasını bahane eden terör yanlıları ise sokağa inerek ortalığı karıştırdı.

Yollarda ateş yakan, polise taş atıp saldıran
terör örgütü PKK
sempatizanlarına ekipler
TOMA
ile su sıkarak müdahalede bulundu.

Tunceli'de 10 günlük yasak

Öte yandan bu gelişmelerin ardından da
Tunceli
'de toplantı ve gösteriler 10 gün süreyle yasaklandı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan
Tunceli Valiliği
, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisinin sağlanması amacıyla 1 Aralık Pazar gününe kadar il genelinde toplantı ve gösteri dahil birçok eylemin yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimizde yapılmak istenilen "açık ve kapalı alanlarda (Toplanma, Yürüyüş, Nöbet, Basın Açıklaması, Açlık Grevi, Oturma Eylemi, Miting, Stant Açma, Çadır Kurma, Bildiri/Broşür Dağıtma, Sticker, Afiş/Pankart Asma Vb.) her türlü eylem/etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince (Jandarma bölgesi dâhil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 22/11/2024 günü saat 19.30'dan 01/12/2024 günü saat 23.59'a kadar (10) gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."




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