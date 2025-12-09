Tunceli’de yasa dışı avcılık operasyonu: 7 kişiye 1 milyon lira ceza

"Valilik olarak, doğamızın korunması ve biyolojik çeşitliliğimizin sürdürülebilirliği için yasadışı avcılığa karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm birimlerimizle sahada denetimlerimiz aralıksız devam etmekte olup, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Yasa dışı avcılık şüphesi veya benzeri durumlarda vatandaşlarımız, Milli Parklar Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden 7/24 ihbarda bulunabilirler"