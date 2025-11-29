Yeni Şafak
Tünel çalışmasında feci kaza: Bir işçi hayatını kaybetti

22:5729/11/2025, Cumartesi
AA
Tünel çalışmasında elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi. (Foto: Arşiv)
Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki tünel çalışmalarında elektrik akımına kapılan işçi Kadir Kızılaslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın nedeni henüz bilinmezken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. İş güvenliği ihlalleri yeniden gündeme geldi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki tünel çalışmasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

İlçe girişindeki tünelde bir inşaat firması tarafından yürütülen çalışma sırasında işçi Kadir Kızılaslan henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Eceabat Devlet Hastanesi'ne götürülen Kızılaslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



