Şiddetli yağış binada çökmeye neden oldu

Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Yıkım nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin yıkıntıları kaldırması üzerine yeniden ulaşıma açıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde metruk binanın bir bölümü, şiddetli yağış nedeniyle yıkıldı.
Camikebir Mahallesi Altıyol Caddesi'nde bulunan ve içerisinde kimsenin yaşamadığı binanın ikinci katı, şiddetli sağanağın etkisiyle sokağa doğru çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yıkım nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin yıkıntıları kaldırması üzerine yeniden ulaşıma açıldı.