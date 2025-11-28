Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Şiddetli yağış binada çökmeye neden oldu

Şiddetli yağış binada çökmeye neden oldu

22:4128/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Yıkım nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin yıkıntıları kaldırması üzerine yeniden ulaşıma açıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde metruk binanın bir bölümü, şiddetli yağış nedeniyle yıkıldı.

Camikebir Mahallesi Altıyol Caddesi'nde bulunan ve içerisinde kimsenin yaşamadığı binanın ikinci katı, şiddetli sağanağın etkisiyle sokağa doğru çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yıkım nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin yıkıntıları kaldırması üzerine yeniden ulaşıma açıldı.



#Çanakkale
#Gelibolu
#Çökme
#Sağanak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 Aralık Dönemi 2828 İstihdam Tercih Kılavuzu yayında: Kimler başvurabilir, süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar