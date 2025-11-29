Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker Karanlık Liman'a çekildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker Karanlık Liman'a çekildi

16:4329/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
'GAS CATALINA' isimli tanker Karanlık Liman'a çekildi.
'GAS CATALINA' isimli tanker Karanlık Liman'a çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan 'GAS CATALINA' isimli tankerin Karanlık Liman'a çekildiğini açıkladı.

KEGM'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Libya'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaşayan 'GAS CATALINA' isimli 119 metre boyundaki tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımızın refakatinde, 'KURTARMA-19' römorkörümüzün yedeğinde çekilerek Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi" denildi.

#Çanakkale Boğazı
#Tanker
#Arıza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 MAYIS: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?