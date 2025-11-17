Tur otobüsünün hatası pahalıya mal oldu: Hızını alamadı

Edirne’de ters yöne giren tur otobüsü, bayırdan dönüş alamayınca bariyerlerle çarptı. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada, trafik durma noktasına geldi.
Edirne’de A.A’nın kullandığı 34 NZK 771 plakalı tur otobüsü, sürücünün ters yön kullanarak bayır aşağı inmesi sonucu caddedenin orta refüjene vurarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, trafik adeta durma noktasına geldi.
Trafik polisleri tarafından alınan tedbirler çerçevesinde, araçlar ara sokaklara yönlendirildi. Otobüsün kurtarılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Sürücüye, çeşitli maddelerden trafik cezası kesildi.