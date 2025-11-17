Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Tur otobüsünün hatası pahalıya mal oldu: Hızını alamadı

Tur otobüsünün hatası pahalıya mal oldu: Hızını alamadı

12:4517/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Sürücüye, çeşitli maddelerden trafik cezası kesildi.
Sürücüye, çeşitli maddelerden trafik cezası kesildi.

Edirne’de ters yöne giren tur otobüsü, bayırdan dönüş alamayınca bariyerlerle çarptı. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada, trafik durma noktasına geldi.

Edirne’de A.A’nın kullandığı 34 NZK 771 plakalı tur otobüsü, sürücünün ters yön kullanarak bayır aşağı inmesi sonucu caddedenin orta refüjene vurarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, trafik adeta durma noktasına geldi.

Trafik polisleri tarafından alınan tedbirler çerçevesinde, araçlar ara sokaklara yönlendirildi. Otobüsün kurtarılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Sürücüye, çeşitli maddelerden trafik cezası kesildi.


#trafik kazası
#Edirne
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yıl sonuna kadar hangi ilde ne kadar deprem konutu teslim edilecek, son durum nedir?