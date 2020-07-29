TurAz Kartalı başlıyor: Türk ve Azeri ordusu bugün ortak tatbikata başlıyor

Tovuz kentine yönelik Ermeni saldırıları sonrası Türkiye ve Azerbaycan’ın caydırıcı gücü kara ve hava tatbikatlarıyla sahaya çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ordularıyla ortak tatbikatları bugün başlıyor. Harp oyunlarının ilk etabı havada gerçekleşecek. ‘TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı’ adı verilen hava tatbikatı önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Tovuz bölgesinin hemen dibindeki Gence’yi de kapsıyor. Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Gence, Kürdemir ve Yevlah hava sahasında 10 Ağustos’a kadar sürekli faaliyette olacak. Türkiye’den F-16 savaş uçakları, İHA ve SİHA’lar, helikopterler ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait Mig-29, Su-25 savaş uçakları ve Azerbaycan’ın Türkiye’den tedarik ettiği İHA ve SİHA’lar, müşterek senaryo kapsamında hünerlerini sergileyecek. Fiili atışlı tatbikatlarda Gence’deki tatbikat sahasına atılacak bombalar Tovuz’da yankı bulacak.

Fotoğraf: Arşiv

OYNAT 02:20 Türk ve Azerbaycan orduları dev tatbikata hazır Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatına katılacak Türk askerlerinden bir kısmı Nahçıvan'a geldi. Türk askerleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek sınır kapısında, Araz Nehri üzerindeki Ümit Köprüsü'nde törenle karşılandı. Törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi, bayrak değişimi yapıldı. Törenin ardından askerler Nahçıvan'daki askeri birliklere yerleştirildi. BiP'te paylaş

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MEHMETÇİK BAKÜ’DE

Mehmetçik Bakü'de

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını gösteren tatbikat, Ermenistan tacizleri nedeniyle bu yıl daha da önem kazandı. Kapsamı genişletilen ve hem Bakü hem de Nahçıvan’da icra edilecek harp oyunları kapsamında Türk askeri çok sayıda obüs, tank ve top eşliğinde bölgeye intikal etti. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek Sınır Kapısı’nda Araz Nehri üzerindeki Ümit Köprüsü’nde törenle karşılanan Mehmetçiğin mevcudiyeti bölgede sevince yol açtı. Tatbikatın Bakü bölümü kapsamında da yine kargo uçaklarıyla çok sayıda Türk askeri Bakü’ye ulaştı. Kara birliklerinin harp senaryoları 1-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Birlikler, temsili düşmana karşı ortak şekilde taarruz planlarını çalışacak.

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GÜNDEM Azerbaycan yalnız değil

SİYASİ-ASKERİ İTTİFAK

Türkiye ile Azerbaycan, Kars ve Bakü’de düzenli aralıklarla ortak tatbikatlar yapıyor. Ancak önceki yıllarda bu tatbikatlara Türk askerinin katılımı, bölük seviyesinde küçük çaplı oluyordu. Bu yılki tatbikat Ermeni tacizlerinden ötürü oldukça kapsamlı planlandı. Aynı dili konuşan iki ülke ordularının ortak tatbikatı, Ermenistan ve destekçilerine karşı Ankara-Bakü siyasi birliğinin sahadaki askeri karşılığı olarak görülüyor. Türk ve Azerbaycan askerleri, Yukarı Karabağ’dan sonra Tovuz’da, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji ve ulaşım hatlarının kavşağı olarak bilinen bir bölgede cephe açan Ermenistan’a karşı sahadan en net mesajı verecekler.

OYNAT 01:00 Gözler Ermenistan tarafında: Azerbaycan Ordusu'nun sınır hattındaki mevzileri görüntülendi Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sınır kenti Tovuz'a geçen hafta yaptığı saldırının ardından gözler bölgeye çevrildi. Azerbaycan Ordusunun Tovuz sınır hattındaki mevzileri görüntülendi. Sınır hattındaki Azerbaycan askerlerinin elleri tetikte, gözleri Ermenistan tarafında. BiP'te paylaş

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Kardeşlik bağları

Türkiye ve Azerbaycan ordularının geçtiğimiz yıl haziran ayında Nahçıvan’da düzenlediği tatbikat iki ülke arasındaki bağları pekiştirmiş; harp oyunlarına 5 bin asker, yaklaşık 200 tank ve zırhlı araç, 180 füze ve top, 21 uçak ve helikopter katılmıştı. Ortak operasyon yeteneklerinin sınandığı Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı’nda önemli tecrübe-bilgi aktarımları gerçekleşmişti. Bu tatbikattan bir ay önce de iki ordu bu kez Bakü’de buluşmuş ve 85’i Türkiye’den olmak üzere bin asker, 60 tank-zırhlı araç, 30 top-havan topu, 20 taarruz ve nakliye helikopteri harp oyunu icra etmişti. Yine iki ülke hava kuvvetlerinin müşterek tatbikatlarından olan ve iki yılda bir yapılan TurAz Kartalı Tatbikatı da son olarak önceki yıl eylül ayında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleşmişti.