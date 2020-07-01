ABD'den F-35 açıklaması: Türk şirketleriyle parça üretimi konusunda 2022 boyunca çalışmaya devam edeceğiz

Pentagon sözcülerinden Jessica Maxwell, Türk şirketlerinin F-35 uçağı için ürettiği 139 parçanın üretiminin 2022 boyunca devam edeceğini söyledi.
Fesihlerden kaçınmaya çalışıyoruz
Maxwell, "Sanayi ortaklarımız devam eden kontratlarını icra edecekler. F-35 programı bu noktada, maliyetli, düzen bozucu ve gereksiz sözleşme fesihlerinden kaçınmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.
Sözcü, F-35 programının aynı zamanda alternatifler bulmak üzere çalışmalarına devam ettiğini ve bu konuda planlarını icra etmeye devam ettiğini bildirdi.
Ne olmuştu?
- *Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim aldıktan sonra ABD geçen yıl temmuz ayında Türkiye'nin F-35 programına ortaklığını askıya almıştı.
- *Ancak ABD, Türk şirketlerinin belirli parçaları üretmesi için mevcut kontratları feshetmemiş ve yeni tedarikçiler bulunana kadar Türk şirketlerinin bu yıl sonuna kadar parça tedarik etmeye devam etmesine izin verilmişti.
- *Yeni tip koronavirüs salgını ile F-35 parçalarının üretiminde ciddi aksaklıklar yaşanmıştı.
- *Türk şirketleri F-35 uçağı için binden fazla parça üretiyordu.
- *Türkiye toplam 100 F-35A tipi savaş uçağı satın almayı taahhüt etmiş ve 6'sının mülkiyetini devralmıştı.
- *Ancak Türkiye'nin ortaklığı askıya alındıktan sonra ABD Kongresi savunma bütçesinde Türk uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri için satın alınması konusunda Pentagon'a yetki vermişti.