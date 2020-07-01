Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDden F-35 açıklaması Türk şirketleriyle parça üretimi konusunda 2022 boyunca çalışmaya devam edeceğiz
AMERİKA

ABD'den F-35 açıklaması: Türk şirketleriyle parça üretimi konusunda 2022 boyunca çalışmaya devam edeceğiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Müşterek Taarruz Uçağı F-35'in bazı parçaları için 2022'ye kadar Türk şirketleri ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
F-35
F-35

Pentagon sözcülerinden Jessica Maxwell, Türk şirketlerinin F-35 uçağı için ürettiği 139 parçanın üretiminin 2022 boyunca devam edeceğini söyledi.

Fesihlerden kaçınmaya çalışıyoruz

F16

Maxwell, "Sanayi ortaklarımız devam eden kontratlarını icra edecekler. F-35 programı bu noktada, maliyetli, düzen bozucu ve gereksiz sözleşme fesihlerinden kaçınmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Sözcü, F-35 programının aynı zamanda alternatifler bulmak üzere çalışmalarına devam ettiğini ve bu konuda planlarını icra etmeye devam ettiğini bildirdi.

F-35'ler sahip oldukları teknik imkanlarla 5. nesil savaş uçaklarının en önemli temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. İnfografik: Tunç Çevik

F-35 pilotlarımızın ABD'deki uçuş eğitimi görüntülendi
OYNAT 00:58
F-35 pilotlarımızın ABD'deki uçuş eğitimi görüntülendi
Türk F-35 pilotlarımızın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitim uçuşundan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İlgiyle izlenen görüntüler en çok tıklananlar arasına girdi.


Ne olmuştu?

Fotoğraf: Arşiv
  • *Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim aldıktan sonra ABD geçen yıl temmuz ayında Türkiye'nin F-35 programına ortaklığını askıya almıştı.
  • *Ancak ABD, Türk şirketlerinin belirli parçaları üretmesi için mevcut kontratları feshetmemiş ve yeni tedarikçiler bulunana kadar Türk şirketlerinin bu yıl sonuna kadar parça tedarik etmeye devam etmesine izin verilmişti.
  • *Yeni tip koronavirüs salgını ile F-35 parçalarının üretiminde ciddi aksaklıklar yaşanmıştı.
  • *Türk şirketleri F-35 uçağı için binden fazla parça üretiyordu.
  • *Türkiye toplam 100 F-35A tipi savaş uçağı satın almayı taahhüt etmiş ve 6'sının mülkiyetini devralmıştı.
  • *Ancak Türkiye'nin ortaklığı askıya alındıktan sonra ABD Kongresi savunma bütçesinde Türk uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri için satın alınması konusunda Pentagon'a yetki vermişti.

ABD’de F-35 uçağı düştü: En pahalı iki uçak kısa aralıklarla düşmesi dikkat çekti
DÜNYA
ABD’de F-35 uçağı düştü: En pahalı iki uçak kısa aralıklarla düşmesi dikkat çekti


Abone Ol Google News
Askere veda, koronavirüse hoşgeldin!

Askere veda, koronavirüse hoşgeldin!

​Gece boyu farklı illerde "asker uğurlaması" adı altında sosyal mesafe katliamı yapıldı.
Ayasofya heyecanı

Ayasofya heyecanı

Ayasofya'da secde ettiğimizde an başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir.
ABDden F-35 açıklaması

ABD'den F-35 açıklaması

​Türk şirketleriyle parça üretimi konusunda çalışma konusuna açıklık getirildi.
Tele Astana Zirvesi

Tele Astana Zirvesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ruhani ve Putin ile görüşecek.
Sığınacağı ülke bile belirlendi!

Sığınacağı ülke bile belirlendi!

​Katil Esed ve Suriye'nin geleceği hakkında flaş iddia...
Bataklık baronlar

Bataklık baronlar

​Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda eroin baronları yakalandı.
Anket<br>sonuçlarında rekor

Anket
sonuçlarında rekor

​Areda Survey'in yaptığı çalışmada vatandaş Ayasofya kararını verdi.
İsraf olmasın<br>afiyet olsun

İsraf olmasın
afiyet olsun

​Dünyada bir yılda üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor.
Hafter'e<br>destek vermemiş

Hafter'e
destek vermemiş

​Macron tüm delillere rağmen inkar etti.
Onyekuru'da<br>son durum

Onyekuru'da
son durum

​Galatasaray Monaco ile Onyekuru için masaya oturdu.
LGBT devşirecek çocuk arıyor

LGBT devşirecek çocuk arıyor

Hedef artık çocuklar: İsviçre'deki okul ilk adımdı...
Ayasofya'nın tılsımları

Ayasofya'nın tılsımları

​Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor...
Yeni bir virüs ortaya çıktı!

Yeni bir virüs ortaya çıktı!

Bilim insanları mutasyona uğrayabilen virüsü açıkladı.
İlk bulgular <br>belli oldu

İlk bulgular
belli oldu

İkranur Tirsi'nin ön otopsi raporu açıklandı.
Kırmızı alarm verecekler

Kırmızı alarm verecekler

Bogota'da sağlık sistemi çökmek üzere.
Çirkin saldırıya <br>tepki yağıyor

Çirkin saldırıya
tepki yağıyor

Albayrak ailesine saldıran şahıs gözaltına alındı.
Dünyanın <br>en değerli markaları

Dünyanın
en değerli markaları

​Listenin ilk sırasında o dünya devi var...
Kazanımlar ölçülecek: Öğrencilere uzaktan eğitim testi
Gündem

Kazanımlar ölçülecek: Öğrencilere uzaktan eğitim testi

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde ortaokul ve lise öğrencilerinin kazanımları edinme düzeylerini tespit amacıyla “Çevrim içi Kazanım Değerlendirme Uygulaması”nı hayata geçirecek. Bu kapsamda, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kazanımlarını edinme düzeyleri belirlenecek. Geliştirilen yazılım aracılığıyla ülke genelinde 1-7 Temmuz’da “Çevrim içi Kazanım Değerlendirme Uygulaması” yapılacak.
Bataklık baronlar: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda eroin baronları yakalandı
Gündem

Bataklık baronlar: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda eroin baronları yakalandı

Nejat Daş ve Çetin Gören’in liderliğini yaptığı suç örgütüne 11 ilde baskın düzenlendi. İtalya, İngiltere, İspanya ve Brezilya’nın aralarında bulunduğu dokuz ülkenin iş birliğiyle yapılan “Bataklık” operasyonunda 74 kişi gözaltına alındı. 281 gayrimenkul, 16 şirket, 70 milyon lira, çok sayıda lüks araç ve eve el koyuldu. Tespit edilen kara para 500 milyon lirayı buluyor. Baronların FETÖ’ye de finans sağladığı belirtiliyor.
Giresun'da dere yatağında ölü bulunan İkranur Tirsi'nin ön otopsi raporu açıklandı
Gündem

Giresun'da dere yatağında ölü bulunan İkranur Tirsi'nin ön otopsi raporu açıklandı

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten dört gün sonra dere yatağında ölü bulunan İkranur Tirsi’nin ön otopsi raporu açıklandı. Ön otopside İkranur'un ölümünde ilk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadı. İkranur'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.