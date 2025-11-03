Türk askeri Gazze’ye gitmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nin ardından kurulması planlanan Gazze Görev Gücü’ne dair Türkiye’nin atacağı adımlar netleşmeye başlıyor. Ankara, Gazze’de oluşturulacak “uluslararası güç” için mesaisini yoğunlaştırdı. Gazze’de İsrail’in tutumu nedeniyle kırılgan bir yapıda olan ateşkes ile burada görev alacak uluslararası güce ilişkin değerlendirmeler başkentte güvenlik bürokrasisinin en önemli gündem maddesini oluşturuyor.

İHLALLERE YAKIN TAKİP

Hamas’ın arkasında durmasına rağmen İsrail’in türlü bahanelerle ateşkesi ihlal etmesi dikkatle takip ediliyor. Güvenlik kaynakları terör devletinin tutumu konusunda “İsrail’in niyeti belli. Netenyahu bölgede çok büyük bir oyun oynamaya çalıştı. Oynadığı bu oyunun altında kalma riski de yükseliyor. Onun derdi şu anda maksimum fayda elde etmek” tespitinde birleşiyor.

YÜKSEK RÜTBELİ GÖZLEMCİLER

Gazze’de oluşturulacak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi’nin oluşumuna da Türkiye katkı veriyor. Buraya askeri katkıda bulunacak ülkelerin asker sevk etmeye başladığına dikkat çekiliyor. Türkiye’nin merkezdeki statüsü ve konumu da netleşiyor. Gözlemci olarak yüksek rütbeli askerlerin Gazze’de görev alması bekleniyor.

İSRAİL RAZI OLACAK!

Gazze’ye gönderilecek uluslararası güce ilişkin görüşmelerin sürdüğü, bu hafta içinde sayı ve envanterin netleşmesi üzerinde duruluyor. İsrail’in karşı çıkmasına rağmen Türkiye’nin temsili konusunda ise “Türkiye ateşkesin mimarlarından biri olarak oraya gitmeli. İsrail’in ABD’nin etkisiyle bir şekilde Türk askerinin gitmesine razı kalacağını düşünüyoruz” kararlılığı vurgulanıyor.

KORUMA AMAÇLI ORADA OLACAĞIZ

Bu çerçevede “Biz oraya arama kurtarma birlikleri, istikam birlikleri gibi, daha önce Lübnan’da yaptığımız gibi oradaki çalışmalara katkı sağlayabilecek unsurlarla veya gözlemci askerlerle yani muharip olmayan birliklerle gidebiliriz. Bunların güvenliğini sağlamak üzere belki muharip asker gidebilir ama çok uluslu bir birlik kurulup güvenlik kısmını yine Mısır, Pakistan, Azerbaycan gibi ülkelere vermeleri daha olası gözüküyor” değerlendirmeleri yapılıyor.











