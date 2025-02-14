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Türk dizilerinde aile hikayeleri başarı getirdi

Türk dizilerinde aile hikayeleri başarı getirdi

Merve Safa Akıntürk
04:0014/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) Genel Müdürü Dursun Güleryüz, Türk dizilerinin yurt dışında elde ettiği başarıların daha naif hikayelerle gerçekleştiğini söyledi. Uluslararası arenada büyük başarı yakalayan Türk dizileri, Amerika ve İngiltere'yle rekabet ediyor. Türk dizilerinin başarısının arkasında güçlü hikayeler ve teknik kalite olduğunu belirten Güleryüz, TBMM Araştırma Komisyonu’nda konuştu. Güleryüz, “Ürettiğimiz neredeyse her şeyi satıyoruz. Güney Amerika, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde Türk dizileri yoğun ilgi görüyor. Örneğin, Bir İstanbul Masalı hala en çok satan dizilerden biri. Şiddet ve aksiyon içeren yapımlardan ziyade, hikayesi güçlü olan diziler daha çok talep görüyor” dedi. !Televizyonun eskisi kadar izlenmediği' görüşüne karşı çıkan Güleryüz, 2024 yılı verilerine göre, hane bazında günlük ortalama 6 saat 7 dakika televizyon izleme süresi ölçüldüğünü aktardı.


#dizi
#aile
#hikaye

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