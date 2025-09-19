Türk donanmasından Akdeniz'de gövde gösterisi: Mısır ve İtalya ile ortak tatbikat

Türk donanması (Foto: Arşiv)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında, Türkiye'nin İtalya ve Mısır ile Doğu Akdeniz'de yapacağı tatbikatlara ilişkin bilgiler verdi. Fırkateyn, denizaltı, hücumbotlarının katılacağı tatbikatlar, 22-26 Eylül tarihlerinde icra edilecek. Ayrıca Endonezya ve Mısır'a ait savaş gemileri de Muğla ve Mersin'de misafir edilecek.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürdüğünü belirtti.
İtalya ve Mısır ile Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla 22-26 Eylül tarihlerinde Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı'nın düzenleneceğini dile getiren Aktürk, şunları söyledi:
"TCG Oruçreis ve TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat ve TCG Bora hücumbotları ile TCG Gür denizaltısı ve 2 adet F-16 ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanı'mız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecektir. 22-26 Eylül tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek Italian SMEREX Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na ilk kez TCG Alemdar ile yine İtalya'da icra edilecek Neptune Strike faaliyetine Anadolu Görev Grubu tarafından iştirak edilecektir. Anadolu Görev Grubu'nda TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG Gökova fırkateyni, TCG Heybeliada korveti ve TCG I. İnönü denizaltısı yer alacaktır."
Mersin ve Muğla'ya iki ülkeden gemiler konuşlanacak
Aktürk, ayrıca 22-26 Eylül tarihlerinde
Mısır Deniz Kuvvetlerine ait
Tahya Mısr ve Fouad Zekry gemileri tarafından Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı kapsamında
, 24-29 Eylül tarihlerinde
Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait
İskender Muda tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında
Mersin'e liman ziyaretleri yapılacağını dile getirdi.
