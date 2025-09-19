Türk donanmasından Akdeniz'de gövde gösterisi: Mısır ve İtalya ile ortak tatbikat

"TCG Oruçreis ve TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat ve TCG Bora hücumbotları ile TCG Gür denizaltısı ve 2 adet F-16 ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanı'mız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecektir. 22-26 Eylül tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek Italian SMEREX Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na ilk kez TCG Alemdar ile yine İtalya'da icra edilecek Neptune Strike faaliyetine Anadolu Görev Grubu tarafından iştirak edilecektir. Anadolu Görev Grubu'nda TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG Gökova fırkateyni, TCG Heybeliada korveti ve TCG I. İnönü denizaltısı yer alacaktır."