Türk döneri nasıl Alman malı oldu?

Almanlar her alanda çığır açan buluşları ile tarihe geçmiş bir millet.

“Gerçek döner sıkıntısı - Türk lobisi et seçimini eleştiriyor. Brüksel’den denetleme süreci. Kurallar sıklaşacak mı?”

Almanların kaygısı “Yakında Alman dönerinin kebap olarak adlandırılmasına izin verilmeyecek mi?” Bu soru, merkezi İstanbul'da bulunan Türk “Uluslararası Döner Federasyonu’nun (UDOFED) dönerin “geleneksel bir tad” olarak korunması için AB Komisyonu’na başvuruda bulunmasıyla ortaya çıktı. Türkiye’nin girişimi, gerçek bir dönerde sadece belirli et türlerinin ve tariflerin kullanılabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Türk kökenli Bakan Cem Özdemir (Yeşiller) idaresindeki Tarım Bakanlığı, İstanbul merkezli bir Türk derneği tarafından talep edilen standartların Almanya’da geçerli yönergelerden “önemli ölçüde” farklı olduğu kanaatinde. “Alman pazarına gözle görülür ekonomik sonuçları olacak bir müdahale” ile döner fiyatlarının artmasından, belli türde et sıkıntısından ve aşırı katkı maddesi kullanan imalatçıların iflasından korkuluyor.

Hepsinden önemlisi ise Türkiye standartlarında dönerde daha fazla et kullanıldığı için dönerin ülke genelinde daha pahalı hale gelmesi riski.

Ülkenin önde gelen market zincirlerinden ALDI ‘döner mobil’ ile ülke çapında tavuk dönerinin 2 avro, et dönerinin 3 avroya satıldığı bir kampanya başlattı. Amaç döner fiyatlarının yükselmesine engel olmak.

Türk dönerinde dana 20 ay üzeri, kuzu ise 12 ay üzeri bir yaşa sahip olmak durumunda. İktidarın küçük ortağı Yeşiller partisine mensup siyasiler bu standardın da uygulamaya girmesi durumunda hem et sıkıntısı yaşanacağını hem de fiyatların artacağını düşünüyor.

Dönere standart getirilmesindeki çekincenin bir başka nedeni de suni et üreten firmaların duyduğu rahatsızlık. Zira Yeşiller seçmeni büyük ölçüde hayvan kesimine karşı ve yapay et ürünlerinden yana. Yeşiller’in seçmenleri suni et ürünlerinin yanı sıra balık döner ve vegan döner denilen sebze dönerini savunuyor. Almanya’da son dönemde moda olan sucuk döner de dönerseverlerin gözdesi.