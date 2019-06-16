Türk mucizesini bekleyin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ataköy Sheraton Otel’de düzenlenen “Muhtarlarımızla kahvaltı” programında konuştu. İstanbul’un ehline emanet edilmemesi halinde bin yıllık kardeşliğin zarar göreceğini kaydeden Bahçeli, “Türk milleti İstanbul üzerinde oynanmak istenen oyunların kuşkusuz farkındadır. İstanbullu kardeşlerimin kurulan ve kurgulanan kirli tezgahları bozacağından şüphem yoktur” dedi. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Attığınız mitil hani nerede diyenler, varlığımızdan ürken, paçası tutuşan, tir tir titreyen gafillerdir. Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul’un her yerindedir, mitil her yere serilmiştir. Milletimizden aldığımız işaretler 23 Haziran’da emanetin ehline yani Cumhur İttifakı Adayı Sayın Binali Yıldırım Bey’e verileceğini göstermektedir.

MEHMETÇİK KATİLLERİ YÖNETEMEZ

Çünkü CHP’nin ve iş birlikçilerinin çarpık ve mahsurlu siyaseti eriyiştedir, iniş halindedir. Mücadelemiz İstanbul’un geleceğinin yabancı başkentlerde belirlenemeyeceğini göstermek, İstanbul’un geleceğini güvence altına almak içindir. PKK, İstanbul’a istikamet veremez, FETÖ söz söyleyemez. Mehmetçik katilleri İstanbul’da belediye yönetimini etkileyemez. İstanbul’un talihi terör yuvalarından gelen talimatlarla tayin edilemez. Söz verdik, dönmeyeceğiz. İnandık, başaracağız. İstanbul düşmeyecek, fetih ruhu silinmeyecektir. Terörist başının heykelini dikme hayalinde olan bir hainin çizgisini beğendiğini dile getiren CHP adayından İstanbullu vatandaşlarımıza gelecek bir fayda yoktur.

NEREYE HİZMET ETTİĞİ AÇIK

Seçilmesini Yunan gazetesinin ‘Konstantinapolisi Fetheden Pontus’ başlıklı haber ile duyurduğu ve bu duruma cevaben ‘Yunansa Yunandır, Rumsa Rumdur, bu ülkede Rum var mı? Var, Yunanlı var mı? Var’ ifadelerini kullanan birinin neye ve nereye hizmet ettiği açıktır. Hakkı olmadığı halde havaalanı VIP terminalini kullanmaya kalkan, işini dürüstçe yapan valimize ağır hakaretler savuran kirli ağızdan İstanbul için hayırlı bir sözün çıkması beklenmemelidir. İstanbullu her vatandaşımızdan dileğimiz oylarını kullanırken bu gerçekleri görmeleridir. İstanbul hem bir Türk ve İslam kenti hem de bir dünya markasıdır. Tüm gözler buradadır. Tüm dikkatler buraya çevrilmiştir. Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul’daki seçimin akıbetinin ne olacağı, neticesinin nasıl şekilleneceğidir.”

REKLAM

Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımız

27 Mayıs’ta başlayan Pençe Harekatı’nın başarıya ulaşmasına duacı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu: “Terörist saldırılar sonucunda son günlerde hepimizi heder eden ve kedere sürükleyen şehadet haberleri aldığımız bir vakıadır. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, halen tedavi altında bulunan evlatlarımıza şifalar temenni ediyorum. Türkiye’yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bekamız muhafaza edilecektir. Türk-Kürt arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğratılacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır, ciğer parelerimizdir. Kürt kökenli kardeşlerimizin terörle en ufak bir ilgisi yoktur. PKK onların hiçbir zaman temsilcisi olmamış, olamayacaktır. Kürt kökenli kardeşlerim şereflidir, bekasına, birliğine ve dirliğine sahip çıkacaklardır.”

ABD Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynuyor

Türkiye’nin köşeye sıkıştırılmak istendiğini belirten Bahçeli, şunları söyledi: “ABD ile yaşanan S-400 anlaşmazlığı derinleşirken, günden güne boyut değiştiriyor. Müttefiklik hukuku ne yazık ki tahrip edile edile kırılma noktasına kadar gelmiş bulunuyor.

SÖMÜRGE DEĞİLİZ

Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Kimden hangi silahı alacağımızın kararını yalnızca biz veririz. ABD’nin şımarıklığı, kabalığı, tehdit dili şirazesinden çıkmıştır. Türkiye sömürge ülkesi değildir.”

ABD’nin S-400 üzerinden Türkiye’yi ablukaya alma çabasının dostane ve iyi niyetli bir tavır olmadığını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:

ABLUKA ÇABASI

“Bu ülkenin Savunma Bakan Vekilinin Milli Savunma Bakanımıza gönderdiği lekeli mektubu gündemin en önemli konusudur. Bu mektup tepeden tırnağa mahsurlu, marazi ve maksatlıdır. Anlaşılan mektup diplomasisine tekrardan tenezzül ve tevessül edilmiştir. ABD’nin mektupçu bakan vekili kısaca diyor ki; ‘Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini alırsanız ağır sonuçlarına katlanırsınız.’

ZORBA BİR DİL

ABD ve NATO ile iş birliğinin aksayacağını, yani tıkanacağını nezaketsiz, saygısız, sert bir yaklaşımla dile getiriyor. Bu dil emperyalist ve zorba bir dildir. Bu dil küçümseyici, küçültücü, yok sayıcı bir dildir. ABD Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Bu meşum ve melun mektuba verilecek en kalıcı ve kararlı cevap, buruşturup iadeli taahhütle gerisin geriye göndermektir.”

NATO üyeliği sorgulanmalı

Bahçeli, şöyle devam etti:“NATO, ABD’nin arka bahçesi, demir yumruğu, oyuncağı, keyfi olarak onu alıp bunu atacağı küresel bir organizasyon değildir. Eğer böyleyse, Türkiye NATO üyeliği başta olmak üzere, tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantıları derhal sorgulamalı, bağımlılık ve tutsaklık yaratan bütün oluşumlarla diyaloğunu kesmelidir. ABD’nin vesayetine ise asla tahammül edemeyiz.. ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde yaptığı provokasyonlar, Doğu Akdeniz’deki gerilim politikaları, Filistin’deki komploları, bölge ülkeleri etrafında döşediği mayınlar, kontrollü istikrarsızlıkla ulaşmak istediği karanlık amaçlar hepimizin malumudur. Türkiye diz çökmeyecektir. Türkiye boyun eğmeyecektir. Türkiye S-400’ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir. F-35’i vermeyiz diyenler, günü geldiğinde bir Türk mucizesiyle inşallah tanışacaklar, milli silah ve uçakların da tamamıyla kendi imkan, akıl, zeka ve bilgimizle yapıldığını niyazım odur ki, göreceklerdir. Bu kabiliyet bizde vardır.”

REKLAM