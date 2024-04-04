Türk mühendisler geliştirdi: Arızaları erkenden tespit edecek

Bu sayede endüstriyel makinelerde destekleyici bakım yapılabiliyor ayrıca üretim durmaları minimuma indirilirken, bakım maliyetleri de azaltılıyor. Geliştirilen bu teknolojik çözüm, endüstriyel sektördeki işletmeler için önemli bir avantaj sağlayarak üretim sürekliliğini ve gelişimini artırıyor.

Bu sayede endüstriyel makinelerde destekleyici bakım yapılabiliyor ayrıca üretim durmaları minimuma indirilirken, bakım maliyetleri de azaltılıyor. Geliştirilen bu teknolojik çözüm, endüstriyel sektördeki işletmeler için önemli bir avantaj sağlayarak üretim sürekliliğini ve gelişimini artırıyor.

Geliştirdikleri teknolojinin, ülkenin önde gelen şirketleri tarafından da kullanıldığını ifade eden Uçar, "Hocamızın geliştirdiği algoritmaları yerleştirdiğimiz bazı sensörler var. Bunlara vibrasyon ve ultrasyon sensörleri deniliyor. Bu sensörlerin üstündeki ekipmanlar sinyalleri otonom olarak analiz eder ve kullanıcılarına bir arıza mevcut mu, bu arızaları ötelemek için neler yapmak lazım ve bakım gerekiyorsa bu bakımın ne zaman ve nasıl planlanması gerektiğini aktarır. Her makinenin olağan değerleri farklı o nedenle cihazın takıldığı makinenin olağan değerleri giriliyor, değer yükseldiğinde algoritma yorumlayıp uyarı veriyor." diye konuştu.