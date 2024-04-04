Türk mühendisler geliştirdi: Arızaları erkenden tespit edecek

Savunma sanayisi için de yazılım ve algoritmalar geliştirdiler
Şirketin kurucularından Tarık Uçar, İsveç'te yaşayan iş ortağı akademisyen Dr. Aziz Kubilay Ovacıklı'nın Türkiye'ye dönme kararıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.
Uçar, çalışmalarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı olduğunu ve yurt dışından patent aldığını dile getirdi.
Geliştirdikleri teknolojinin, ülkenin önde gelen şirketleri tarafından da kullanıldığını ifade eden Uçar, "Hocamızın geliştirdiği algoritmaları yerleştirdiğimiz bazı sensörler var. Bunlara vibrasyon ve ultrasyon sensörleri deniliyor. Bu sensörlerin üstündeki ekipmanlar sinyalleri otonom olarak analiz eder ve kullanıcılarına bir arıza mevcut mu, bu arızaları ötelemek için neler yapmak lazım ve bakım gerekiyorsa bu bakımın ne zaman ve nasıl planlanması gerektiğini aktarır. Her makinenin olağan değerleri farklı o nedenle cihazın takıldığı makinenin olağan değerleri giriliyor, değer yükseldiğinde algoritma yorumlayıp uyarı veriyor." diye konuştu.
Uçar, üretim sanayisinde motor, pompa, fan, rüzgar türbinleri gibi dönen ekipmanların arıza ve bakım zamanlarının önceden bilinmesinin önemli olduğunu kaydetti.