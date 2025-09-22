Türk Sanayi Günü’nde NATO ajanslarıyla stratejik buluşma

NATO AJANSLARIYLA DOĞRUDAN TEMAS

Etkinlikte, NATO’nun iki ana tedarik ajansı olan NATO İletişim ve Bilgi Ajansı (NCIA) ile NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) yöneticileri, Türk savunma ve havacılık sanayiinin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla buluştu. Açılış konuşmalarını SSB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, NCIA Genel Müdürü Ludwig Decamps ve NSPA Tedarikten Sorumlu Üst Düzey Temsilcisi Joseph Lydenger yaptı. Ayrıca SASAD ve SSI temsilcileri de görüşlerini aktardı.

Gün boyu süren oturumlarda, NATO ajanslarının tedarik süreçleri, iş birliği yöntemleri, e-ihale ve e-portal araçları hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcı firmalar, NATO ile doğrudan iş yapabilmenin yollarını öğrenirken, soru-cevap oturumları ve ikili görüşmeler aracılığıyla iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Özellikle “NATO ile nasıl iş yapılır?” başlıklı oturumlar, Türk firmalarının küresel savunma tedarik zincirine entegrasyonu için kritik bir platform sundu.

“GÜÇLÜ VE GENÇ BİR TEKNOLOJİ ORDUSUNA SAHİBİZ”

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, etkinliğin önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Türk savunma ve havacılık sanayii artık yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayan değil, müttefik projelerine katkı sunan güçlü bir aktördür. NATO ile yürütülen bu tür buluşmalar, sektörümüzün uluslararası görünürlüğünü artırmakta ve firmalarımızın küresel tedarik zincirinde daha etkin rol üstlenmesinin önünü açmaktadır. Ana yüklenicilerimizden KOBİ’lerimize kadar güçlü ve genç bir teknoloji ordusuna sahibiz” ifadelerini kullandı.