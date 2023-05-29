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Türk teknesine ateş açtılar: Dışişleri'nden saldırıya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, uluslararası sularda Suriye rejimine ait gemilerin hedefi olan Türk balıkçılarla ilgili açıklamada bulundu.

09:35 . 29/05/2023 Pazartesi
IHA
Tanju Bilgiç

Tanju Bilgiç

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türk balıkçı teknesine, uluslararası sularda Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılması hakkındaki soruya yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç,
"Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan 'Mahmutcan-1' adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçımızın hafif şekilde yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz."
ifadesini kullandı.

Bilgiç, uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacaklarını vurguladı.



#Tanju Bilgi
#Dışişleri Bakanlığı
#Türk balıkçı
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