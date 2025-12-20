Yeni Şafak
Türk ve Rus defin yerleri hakkındaki anlaşmanın ana unsurları neler?

12:2620/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Türkiye ile Rusya arasında tarihi bir öneme sahip olan askeri mezarlıklar ve defin yerlerinin korunmasını içeren kanun, 7 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe girmesiyle hukuki bir zemine oturtuldu.
7 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6784 Sayılı Kanun, Türkiye ile Rusya arasında tarihi bir öneme sahip olan askeri mezarlıklar ve defin yerlerinin korunmasını hukuki bir zemine oturttu. Peki Türk defin yerleri ile Rus defin yerleri hakkındaki anlaşma hangi maddelerden oluşuyor?

3 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bulunan Rus defin yerleri ile Rusya Federasyonu topraklarında bulunan Türk defin yerleri hakkında anlaşmanın onaylanması uygun bulundu.

Kanun ne zaman yürürlüğe girdi?

Kanun 7 Mart 2017 tarihinde yürürlüğü girdi.

Rusya’da ise anlaşmanın iç onay süreci 11 Aralık 2013 tarihinde tamamlandı.

Anlaşmanın ana unsurları neler?

Defin yerlerinin tespiti ve kaydı

Taraflar, ülkelerindeki diğer devletlere ait mezar alanlarını tespit edip birbirine bildirecek.

Koruma ve bakım

Bu mezarların korunması ve bakımının kendi ulusal kanunlarına uygun şekilde sağlanması öngörülüyor.

Naaş nakli veya yeniden defin

Gerekirse gömülü askerlerin naaşlarının ülkesine nakli ve uygun yerlere yeniden defni düzenlenebilecek.

Ziyaret kolaylıkları

Yakınları ve ilgililer için mezar ziyaretlerinin yapılabilmesine yönelik kolaylıklar getirilecek.

Ortak komisyon

Uygulama ve koordinasyon için taraflar arasında ortak bir komisyon kurulması öngörülüyor.

