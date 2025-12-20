Türk ve Rus defin yerleri hakkındaki anlaşmanın ana unsurları neler?

7 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6784 Sayılı Kanun, Türkiye ile Rusya arasında tarihi bir öneme sahip olan askeri mezarlıklar ve defin yerlerinin korunmasını hukuki bir zemine oturttu. Peki Türk defin yerleri ile Rus defin yerleri hakkındaki anlaşma hangi maddelerden oluşuyor?
3 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bulunan Rus defin yerleri ile Rusya Federasyonu topraklarında bulunan Türk defin yerleri hakkında anlaşmanın onaylanması uygun bulundu.
Kanun ne zaman yürürlüğe girdi?
Kanun 7 Mart 2017 tarihinde yürürlüğü girdi.
Rusya’da ise anlaşmanın iç onay süreci 11 Aralık 2013 tarihinde tamamlandı.
Anlaşmanın ana unsurları neler?
Taraflar, ülkelerindeki diğer devletlere ait mezar alanlarını tespit edip birbirine bildirecek.
Bu mezarların korunması ve bakımının kendi ulusal kanunlarına uygun şekilde sağlanması öngörülüyor.
Gerekirse gömülü askerlerin naaşlarının ülkesine nakli ve uygun yerlere yeniden defni düzenlenebilecek.
Yakınları ve ilgililer için mezar ziyaretlerinin yapılabilmesine yönelik kolaylıklar getirilecek.
Uygulama ve koordinasyon için taraflar arasında ortak bir komisyon kurulması öngörülüyor.