Gündem Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmeleri devam edecek
POLİTİKA

Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmeleri devam edecek

Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmeleri devam edecek

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yaptığı heyetler arası görüşmeler, bugün 16.00'da devam edecek.

Haber Merkezi AA
Türk ve Rus heyet bugün görüşecek.
Türk ve Rus heyet bugün görüşecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerin üçüncü gününde Dışişleri Bakanlığında tekrar bir araya gelecek.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek İdlib'deki durumu ele almıştı.

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ilk temas: Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
DÜNYA
İdlib'deki alçak saldırı sonrası ilk temas: Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Yüz yüze görüşecekler!

Yüz yüze görüşecekler!

İki liderin temaslarıyla ilgili yeni gelişme...
Türkiyeyi havadan koruyacağız

'Türkiye'yi havadan koruyacağız'

NATO toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalar.
Ses bombaları atılıyor

Ses bombaları atılıyor

​Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu.
'Bir değişiklik yok'

'Bir değişiklik yok'

​Dışişleri'nden sığınmacı ve göçmenlerle ilgili kritik açıklama.
Yalanladı: <br>Rusya biliyordu

Yalanladı:
Rusya biliyordu

Akar, alçak saldırının öncesi ve sonrasına dair çarpıcı bilgiler verdi.
Türkiye boğazları kapatmalı!

Türkiye boğazları kapatmalı!

Montrö'nün 21. maddesi bu hakkı Türkiye'ye veriyor.
İdlib'i<br>başlarına yıktık!

İdlib'i
başlarına yıktık!

200'ü hedef vuruldu, ​309 rejim askeri öldürüldü.
Başımız sağolsun

Başımız sağolsun

Tüm Türkiye tek yürek oldu.
Kahramanlarımız!

Kahramanlarımız!

33 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Gece boyunca <br>bombardıman!

Gece boyunca
bombardıman!

​Rejim unsurlarına yapılan misillemenin yeni görüntüleri.
Şimdi Avrupa düşünsün

Şimdi Avrupa düşünsün

Sınır kapıları açıldı, düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor.
Dördüncü madde!

Dördüncü madde!

Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor...
Rusya'dan ilk açıklama

Rusya'dan ilk açıklama

​İdlib'deki kalleş saldırıya karşı 'biz yapmadık' savunması.
Acımız çok büyük

Acımız çok büyük

​Mehmetçiğin üsse çevirdiği iki bina alçakça vuruldu.
Devletin emrindeyiz

Devletin emrindeyiz

​Alçak saldırı sonrası iş dünyasından destek mesajı.
'Katil Rusya!'

'Katil Rusya!'

Hain saldırı sonrasında Rus konsolosluğu önünde protesto
Hayati<br>tehlikeleri yok

Hayati
tehlikeleri yok

​Hatay Valisi Doğan'dan son dakika açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.