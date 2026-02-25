Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Bakü'de toplandı: Bölgemiz bir başka uzun süreli krizi kaldıramaz

Azerbaycan Milli Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıya, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Samet Seyidov ve Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Nikoloz Samkharadze başkanlığındaki heyetler katıldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın Türkiye için her zaman bir öncelik olduğunu, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinin başarıyla sonuçlanmasını güçlü biçimde desteklediklerini söyledi.

Tüm komşularıyla yapıcı ilişkilerin sürdürülmesinin Türk dış politikasının temel ilkelerinden biri olduğunu vurgulayan Oktay, "Bu ruhla ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesi çerçevesinde, Ermenistan ile normalleşme sürecini sürdürüyoruz." dedi.

Oktay, Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) Güney Kafkasya'ya önemli ekonomik ivme sağlayacağını, bundan Gürcistan'ın da faydalanacağını belirtti.

İran eksenindeki gerilime de değinen Oktay, "ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdürülmesini destekliyoruz. Bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İran'da büyük ölçekli bir istikrarsızlık, bölgesel istikrarı ciddi biçimde zayıflatacaktır. Bölgemiz bir başka uzun süreli krizi kaldıramaz. Bu nedenle diyaloğu ve diplomasiyi savunmalıyız." şeklinde konuştu.

Oktay, Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı barışın sağlanması gerektiğini vurgulayarak, bunun bölgenin genel istikrarı ve küresel ekonomi için de hayati önem taşıdığını söyledi.

"Erdoğan'ın liderliği ile yürütülen siyaset sayesinde Türkiye'nin nüfuzu her geçen gün artıyor"

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Seyidov toplantıda yaptığı konuşmada üç ülkenin iş birliğinin istikrar ve güvenlik temelli olduğunu söyledi.

Seyidov, üç ülkenin doğu ile batı arasında köprü rolü oynadığını belirterek, "Mevcut dünya düzeninde Türkiye'nin dış politikası takdire şayandır. Suriye'deki sorunların çözümünde Türkiye'nin yapıcı rolü olumlu sonuçlar doğurdu. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile yürütülen siyaset sayesinde Türkiye'nin nüfuzu her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

İlk olarak Şehitlikler ziyaret edildi

Oktay, Seyidov ve Samkharadze, 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin anısına inşa edilen Zafer Anıtı'nı ve eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Oktay, temsili şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Oktay, basın mensuplarına burada yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ı farklı kılan en büyük özelliklerinden birisi şehitliklerimiz. Bugün Bakü'de hep birlikteysek ve geleceği konuşuyorsak bunu şehitlere borçluyuz." dedi.

Oktay ve Samkharadze, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü

Şehitlik ziyaretlerinin ardından Oktay ve Samkharadze, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığını ziyaret ederek Bakan Ceyhun Bayramov'la bir araya geldi.

Bölgesel güvenlik konuları, enerji güvenliği, ulaşım ve iletişim projeleri gibi konuların konuşulduğu görüşmede bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için parlamenter diplomasinin rolü ele alındı.

Azerbaycan–Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Emiraslanov’la görüşme

TBMM Dışişleri Komisyonu Heyeti, Azerbaycan–Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve dostluk grubunun üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede, müttefik ve kardeş ülkeler arasındaki müstesna ilişkiler değerlendirildi. İki ülke arasındaki parlamenter iş birliğinin mevcut durumu ve geleceğe dönük ortak çalışma alanları üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Meclislerin dostluk grupları arasındaki düzenli temasların daha da artırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Oktay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü

Oktay, beraberindeki TBMM heyetiyle, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık, parlamentolar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Oktay'a, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyeleri AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün eşlik etti.



