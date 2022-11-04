Gündem Türkiye çevre yol haritasını BMye sunuyor
POLİTİKA

Türkiye çevre yol haritasını BM’ye sunuyor

Bir yıl önce İklim Değişikliği Sözleşmesi’ni onaylayan Türkiye, Ulusal Katkı Beyanı’nı önümüzdeki günlerde BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasına sunacak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Türkiye çevre yol haritasını BM’ye sunuyor
Murat Kurum

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında toplandı.

Kurum, Ulusal Katkı Beyanı’nın nihai halinin görüşülerek karara varılacağını söyleyen Kurum, Mısır'da 6-18 Kasım'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler 27. Taraflar Konferansı’na katılacağını bildirdi

Kurum, nihai şekli verilen Ulusal Katkı Beyanı’nı, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası’na sunacaklarını ifade etti.

İKLİM KANUNU DÜNYAYA MODEL

Kurum, "Önümüzdeki 30 yıla 2053’e ilişkin stratejileri netleştirmiş olacağız " dedi. İnsanı ve doğayı merkeze alarak yürüttükleri şehirleşme modelinin altını çizen Kurum, Türkiye’nin TBMM’de çıkacak İklim Kanunu ile 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma yolunda, dünyada model bir ülke olacağını ifade etti. Kurum,“'2053 net sıfır emisyon’ hedefini yakalamak için bakanlıklarımızda atılacak adımları belirlememiz gerekiyor. Bu hedefler, doğrultusunda kişiler değişse de Bakanlıklarımızca atılan adımlar, ülkemizin doğayla dost bir şekilde kalkınmasında rol alacaktır. Ülkemizin renklerini ve doğayı merkeze alan Ulusal Katkı Beyanı’nı hazırlarken, vatandaşımızı, sanayicimizi, çiftçimizi, toplumun tüm kesimlerini içine alan, kimsenin geride bırakılmadığı anlayışıyla çalışmaları yürütmek zorundayız" diye konuştu.

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