'Türkiye gereğini yapar' mesajı

Suriye'de Esed rejimi devrilirken Türkiye, sınır hattının güvenliği için verilen sözlerin takipçisi olmaya devam ediyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Rıfat ve Münbiç’i PKK/PYD’den temizlerken Fırat’ın doğusundaki Ayn el-Arab ile Kamışlı da terör unsurları varlığını koruyor. Güvenlik kaynakları, devam eden süreçte Ayn el-Arab ve Kamışlı civarında kalan PKK noktalarının Münbiç sonrası temizlenebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu çerçevede Türkiye’nin Suriye sınırının 30 kilometre derinliğe inecek bir şekilde terör unsurlarından temizlenmesi konusunda iç savaşın sürdüğü dönemde ABD ile varılan mutabakata dikkat çekiliyor. ABD ile yapılan anlaşmanın uygulanması beklentisi bu açıdan Türkiye için önemini koruyor. Güvenlik kaynakları, bu noktada Türkiye’nin özellikle Fırat’ın doğusunda tutumunun hala aynı noktada olduğunu, bu konuda ABD’li yetkililerle çeşitli kademelerde de görüşmelerin olabileceğine değindi.