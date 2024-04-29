|
Gündem

Türkiye Hadisçiler Platformu'ndan üniversitelerdeki Gazze eylemlerine destek: Vicdani uyanışın yanındayız

Türkiye Hadisçiler Platformu, üç dilde yayınladığı açıklamayla, terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarına karşı ABD'de başlayan öğrenci intifadasına destek verdi. "Gazze'deki Soykırıma Karşı Vicdani Uyanışa Destek" başlıklı açıklamada, "Mazlumların haklarını savunma konusunda kendilerini sorumlu hisseden vicdanı hür, ruhu özgür tüm akademisyenlerle öğrencilerin yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz." denildi. Dünya liderlerine çağrı yapan platform, "Gazze'de yaşanan bu soykırımı derhal sonlandırmaya, barış yanlısı öğrenci ve öğretim elemanlarına karşı uygulanan şiddete son vermeye davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

00:32 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
ABD’de Columbia Üniversitesi’nde patlak veren Filistin’e destek gösterileri birçok üniversiteye yayıldı.
ABD’de Columbia Üniversitesi’nde patlak veren Filistin’e destek gösterileri birçok üniversiteye yayıldı.

ABD’de Columbia Üniversitesi’nde patlak veren Filistin’e destek gösterileri birçok üniversiteye yayıldı. Terör devleti İsrail karşıtı tüm protestoları ‘antisemitik’ deyip mahkum etmeye çalışan ABD Başkanı Biden yönetimi ile bazı eyalet valileri büyük bir panik içerisinde. Polis, yüzlerce öğrenci ve akademisyeni gözaltına aldı.

Türkiye Hadisçiler Platformu'ndan öğrenci intifadasına destek

Türkiye Hadisçiler Platformu, üç dilde yayınladığı açıklamayla, terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarına karşı ABD'de başlayan öğrenci intifadasına destek verdi.

"Vicdanı hür tüm akademisyen ve öğrencilerin yanındayız"

"Gazze'deki Soykırıma Karşı Vicdani Uyanışa Destek"
başlıklı açıklamada,
"Mazlumların haklarını savunma konusunda kendilerini sorumlu hisseden vicdanı hür, ruhu özgür tüm akademisyenlerle öğrencilerin yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz."
denildi.

Liderlere çağrı: Soykırımı ve şiddeti sonlandırın

Dünya liderlerine çağrı yapan platform,
"Gazze'de yaşanan bu soykırımı derhal sonlandırmaya, barış yanlısı öğrenci ve öğretim elemanlarına karşı uygulanan şiddete son vermeye davet ediyoruz."
açıklamasını yaptı.
ABD'de öğrenciler protestoların fitilini ateşledi: Her geçen saat yeni okullar ekleniyor

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayılmaya devam ediyor. Washington, New York ve Los Angeles'ta yer alan üniversite öğrencileri Filistin için intifada başlattı. New York Üniversitesi (NYU), Northwestern, Stanford, George Washington, New York Eyalet Üniversitesi, Northeastern, Harvard Üniversitesi, UC Berkeley, Michigan Eyalet, George Washington, Pensilvanya, Kaliforniya ve North Carolina gibi üniversitelere yayıldı. ABD'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nin ana kampüsü Harvar Avlusu'na giriş, yalnızca Harvard kimliği olan öğrenciler ve yetkili personellerle sınırlandırıldı.

Türkiye Hadisçiler Platformu tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"Gazze'deki Soykırıma Karşı Vicdani Uyanışa Destek Açıklaması Altı ayı aşkın bir süredir, tüm insanlığın gözleri önünde Gazze'de kadın, çocuk, sivil ayrımı gözetilmeksizin apaçık bir soykırım uygulanmaktadır. Bu süre zarfında Gazze'deki tüm okullar, fakülteler, mabetler ve hastaneler yerle bir edilmiş, on binlerce öğrenci, öğretmen, öğretim görevlisi, din adamı, doktor ve sağlık personeli şehit edilmiş, ilköğretimden üniversiteye varıncaya kadar yüzbinlerce öğrenci eğitim-öğretim haklarından mahrum bırakılmıştır. Başta masum Gazze halkına bu soykırımı yapanları, insan hakları ve özgürlüklerden yana olmak yerine zulme ve zalime destek verenleri ve seyirci kalanları şiddetle kınıyor, gücümüz nispetinde tüm mazlumları desteklediğimizi duyurmak istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi üniversite öğretim üyelerine ve öğrencilerine karşı uygulanan zorbalık, tehdit, gözaltı, görevine ve işine son verme gibi yıldırma girişimlerini, temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, mazlumların haklarını savunma konusunda kendilerini sorumlu hisseden vicdanı hür, ruhu özgür tüm akademisyenlerle öğrencilerin yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz. İnsanlık onuru için tüm dünya liderlerini, Gazze'de yaşanan bu soykırımı derhal sonlandırmaya, barış yanlısı öğrenci ve öğretim elemanlarına karşı uygulanan şiddete son vermeye davet ediyoruz. "


#Gazze
#Türkiye Hadisçiler Platformu
#Öğrenci
#ABD
#İntifada
43 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
WhatsApp Web nedir: 2024 Whatsapp Web kullanımı