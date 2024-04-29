Türkiye Hadisçiler Platformu'ndan üniversitelerdeki Gazze eylemlerine destek: Vicdani uyanışın yanındayız

ABD’de Columbia Üniversitesi’nde patlak veren Filistin’e destek gösterileri birçok üniversiteye yayıldı. Terör devleti İsrail karşıtı tüm protestoları ‘antisemitik’ deyip mahkum etmeye çalışan ABD Başkanı Biden yönetimi ile bazı eyalet valileri büyük bir panik içerisinde. Polis, yüzlerce öğrenci ve akademisyeni gözaltına aldı.
Türkiye Hadisçiler Platformu'ndan öğrenci intifadasına destek
Türkiye Hadisçiler Platformu, üç dilde yayınladığı açıklamayla, terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarına karşı ABD'de başlayan öğrenci intifadasına destek verdi.
"Vicdanı hür tüm akademisyen ve öğrencilerin yanındayız"
Liderlere çağrı: Soykırımı ve şiddeti sonlandırın
"Gazze'deki Soykırıma Karşı Vicdani Uyanışa Destek Açıklaması Altı ayı aşkın bir süredir, tüm insanlığın gözleri önünde Gazze'de kadın, çocuk, sivil ayrımı gözetilmeksizin apaçık bir soykırım uygulanmaktadır. Bu süre zarfında Gazze'deki tüm okullar, fakülteler, mabetler ve hastaneler yerle bir edilmiş, on binlerce öğrenci, öğretmen, öğretim görevlisi, din adamı, doktor ve sağlık personeli şehit edilmiş, ilköğretimden üniversiteye varıncaya kadar yüzbinlerce öğrenci eğitim-öğretim haklarından mahrum bırakılmıştır. Başta masum Gazze halkına bu soykırımı yapanları, insan hakları ve özgürlüklerden yana olmak yerine zulme ve zalime destek verenleri ve seyirci kalanları şiddetle kınıyor, gücümüz nispetinde tüm mazlumları desteklediğimizi duyurmak istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi üniversite öğretim üyelerine ve öğrencilerine karşı uygulanan zorbalık, tehdit, gözaltı, görevine ve işine son verme gibi yıldırma girişimlerini, temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, mazlumların haklarını savunma konusunda kendilerini sorumlu hisseden vicdanı hür, ruhu özgür tüm akademisyenlerle öğrencilerin yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz. İnsanlık onuru için tüm dünya liderlerini, Gazze'de yaşanan bu soykırımı derhal sonlandırmaya, barış yanlısı öğrenci ve öğretim elemanlarına karşı uygulanan şiddete son vermeye davet ediyoruz. "