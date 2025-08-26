Türkiye harekete geçti: 81 ile modern sığınaklar inşa edilecek

Türkiye, savaş veya afet durumlarında sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgedeki gerilim ve olası kriz senaryolarına karşı önlemlerini artırıyor.

81 ile modern sığınak

NTV’de yer alan habere göre, Orta Doğu’daki gelişmelerin ardından Türkiye’nin mevcut sığınak altyapısı gözden geçirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, mevcut sığınakların yetersiz olduğu tespit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantılarında da konu ele alınarak, TOKİ’nin 81 ilde modern sığınaklar inşa etmesine karar verildi.

Bazı şehirlerde inşa çalışmalarına başlandı

Dünya örneklerinin de incelendiği çalışma kapsamında İsrail, Japonya ve İsviçre modelleri dikkate alındı.

Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde inşa çalışmalarına başlandı.

Planlanan sığınaklar, afet ve kriz anlarında hızla erişilebilecek, dayanıklı yapılar olarak tasarlanıyor.

Büyük binalarda sığınak zorunlu

Türkiye’de sığınak ihtiyacına yönelik düzenlemelerin geçmişte de gündeme geldiği hatırlatıldı.

1987’de yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılmasını zorunlu kılıyor.

Ancak uygulamada birçok apartmanda bu alanların otopark ya da depo olarak kullanıldığı ifade edildi.







