Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te bulunan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti.

1 saat 45 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e karşı ilave adımları ele aldık





Konuşmasında İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde gerçekleştirdiği katliama değinen Erdoğan, "Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti, insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Gazze'deki katliamı durdurmak adına atacağı ilave adımları değerlendirdiklerini de ifade etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İsrail, Gazze'de hastane vurdu.

İsrail 5'i gazeteci 20 kişiyi şehit etti.

Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti, insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ülkemizin Gazze'deki katliamı durdurmak adına atacağı ilave adımları değerlendirdik.

Enflasyon beklentileri iyileşiyor.

Ekonomi programımız meyvelerini veriyor.

Türkiye ekonomisi yapısal dönüşümünü tamamlayacaktır.

Piyasa fırsatçılarına göz açtırmıyoruz.

Haksızlığa hukuksuzluğa karşı mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir.

İşsizlik oranı 26 aydır tek hanede.

Sadece ekonomide değil ulaştırma yatırımlarında da yeni hamleler içerisindeyiz.

Güney Kafkasya için stratejik öneme sahip bir projenin adımını attık.

Zengezur bölgemiz için barış projesidir.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu hattının şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Son 23 yılda 64 milyar dolar yatırım yaptık.

Nisan ayında birçok ilimizde etkili olan zirai don hadisesi yaşadık.

Birçok üreticimiz olumsuz etkilendi.

Belli başlı ürünlerin fiyatlarında etkisi çok hissedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerimiz çiftçilerin yanında olmak için sahadaydılar.

Sigortası olmayan üreticilerimizin de kayıplarını telafi ediyoruz.

Ülke ve millet olarak mücadele ettiğimiz bir diğer alan orman yangınlarıdır.

Bu yıl çıkan 5 bin 473 yangının 4 bin 195'i 1 Haziran'dan bu yana meydana geldi.

Türkiye 27 uçak 105 helikopter 6 bine yakın aracıyla tarihinin en büyük ve gelişmiş filosuna sahiptir.

Ülkenin başına gelen felaketlerden rant devşirmeye çalışan müzmin muhaliflerin propagandalarına rağmen Türkiye yangınlarla mücadelede parmakla gösterilen bir ülke konumundadır.

Gurbetçi kardeşlerimiz başımızın tacıdır.

Affınıza sığınarak söylüyorum.

Gurbetçilerimize 'zırzop' diyen ana muhalefet milletvekilinden tutun medyada ve sosyal medyada asla tasvip edilmeyecek ifadelerle hakaret edilmesine kadar gerçekten utanç verici durumlara şahitlik ediyoruz.

Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz kimsenin bilhassa da ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin üzerlerinde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir.

