Türkiye ile savunma iş birliğimiz güçleniyor

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler ekonomiden, siyasete ve savunmaya kadar geniş bir yelpazede gelişmeye ve derinleşmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'de bulunan Gambiya Savunma Bakanı Serign Modou Njie, EFES 2024 Tatbikatı sonrası Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye ile başta savunma olmak üzere pek çok alanda işbirliklerinin güçlendiğine vurgu yapan Njie, “İki ülkeyi kapsayan ilişkilerin gelişmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. İlişkilerimiz pek çok sektörde gelişiyor. Gambiya ve Türkiye çok sayıda iki taraflı işbirliği anlaşması imzaladı. Eğitim, sağlık, lojistik ve pek çok sektörü kapsayan çok sayıda anlaşma yaptık” dedi. “Savunma Bakanı olarak değerlendirdiğimde, uzun dönemde savunma ve güvenlik birimlerinde çok büyük ilerleme kat ettik” diyen Bakan, “Yakın zamanda savunma alanında çok önemli bir anlaşmaya imza attık. Gambiya Cumhuriyeti savunma alanında Türkiye’den değerli desteklerini almayı sürdürecek. Gambiya askerlerini eğitim alması için Türkiye’ye gönderiyor. Askeri ekipman anlamında da çok büyük destek görüyoruz” dedi.