Türkiye NTE’de yeni hamlelere hazırlanıyor

Nadir toprak elementleri (NTE) ve kritik mineraller, günümüzde teknoloji ve savunma sanayii için vazgeçilmez birer unsur haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda gündeme getirdiği konulardan biri olan nadir toprak elementleri meselesi, Ukrayna’ya dönük gelişmelerde öne çıktı. Diğer yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldığı bir forumda nadir toprak elementlerinin önemine değindi. Bu noktada, dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervine sahip olan Türkiye, hem iç pazarda hem de uluslararası arenada kritik bir rol üstleniyor. Türkiye, yaklaşık 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezerviyle, Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip ülkesi konumunda.