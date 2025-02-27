Türkiye NTE’de yeni hamlelere hazırlanıyor

Yaklaşık 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezerviyle, Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip ülkesi olan Türkiye, yeni hamleler yaparak kilit bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.
YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Nadir toprak elementleri (NTE) ve kritik mineraller, günümüzde teknoloji ve savunma sanayii için vazgeçilmez birer unsur haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda gündeme getirdiği konulardan biri olan nadir toprak elementleri meselesi, Ukrayna’ya dönük gelişmelerde öne çıktı. Diğer yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldığı bir forumda nadir toprak elementlerinin önemine değindi. Bu noktada, dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervine sahip olan Türkiye, hem iç pazarda hem de uluslararası arenada kritik bir rol üstleniyor. Türkiye, yaklaşık 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezerviyle, Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip ülkesi konumunda.
LİTYUM PİLİ ÜRETİLECEK
2023 yılının nisan ayında açılışı yapılan Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri Pilot Tesisi ile Türkiye, yıllık 1200 ton cevher işleyerek ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Tıpkı uranyum gibi bir nükleer yakıt hammaddesi olan toryum elementi de söz konusu tesiste işlenecek. Türkiye, önümüzdeki süreçte nadir toprak elementleri ile lityum üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu alanda büyük ölçekli üretim tesisinin faaliyete geçirilmesini sağlayacak. Öte yandan Türkiye, nadir toprak elementleri ve lityum üretiminde dünyanın önemli üreticileri arasında yer almayı hedefliyor.
Rezervin yüzde 73’ü bizde
- Dünyadaki 4 milyar ton bor rezervinin 3,3 milyar tonunu sınırları içinde bulunduran Türkiye, dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip. Bu değerli kaynağın işlenmesi amacıyla da ülkenin ilk bor karbür tesisi Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi 2023 yılının mart ayında faaliyete geçti.