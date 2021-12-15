Türkiye ölümüyle yasa boğulmuştu: Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı

10 Kasım tarihinde konar-göçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya’nın Bozkır ilçesindeki bölgeden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine gelerek çadır kurmuştu. 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme, aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kaybolmuştu. Ailesi tarafından bulunamayan Müslüme, jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE, belediyeler ve AFAD’a bağlı ekiplerin tarafından günlerce arandı. 200 kişiden oluşan profesyonel ekibinin yanı sıra belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca arama çalışması yaptı. Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal droneler de destek verdi, ancak küçük kızın cansız bedeni 10 gün sonra 19 Kasım’da çadırın yaklaşık 7 kilometre arka tarafında, 500 metre yükseklikte orman ve kayalık alanda bulundu.

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Müslüme’ye beşikten mezar taşı



Çeltek Mahallesi Kazalpa Mezarlığı’nda toprağa verilen küçük Müslüme’nin mezar taşı, Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile mezar taşı yapan hayırsever bir mermerci esnafı tarafından yapıldı. Beşik görünümünde yapılan mezar taşı ile mezarın başına konan çocuk bisikleti, görenlerin yüreğini dağladı.

Vatandaşlar ziyaret ediyor

Mezarlığı ziyarete giden vatandaşlar, küçük Müslüme’nin mezarını da ziyaret ederek dua ediyor. Daha öncede küçük kızın mezarına giden bir vatandaş, Müslüme’nin mezarının başına çam fidanı dikmişti.

FOTOĞRAF 10 Mersin Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.<br><br> Olayın ardından Müslüme'nin bedeni üzerinde yapılan DNA test sonucuyla biyolojik babanın dede olarak bilinen Hasan Yağal olduğu tespit edilmişti.<br><br> TUTUKLAMA NEDENİ AÇIKLANDI<br>Herkes tarafından Hasan Yağal'ın tutuklanma sebebi merak ediliyordu. 70 yaşındaki Yağal'ın, 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandığı öğrenildi.<br> DAĞDA HİSSEDİLEN SICAKLIK 11 DERECE<br><br>Ormanda, belden aşağısı çıplak bulunan Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü konusu henüz aydınlanmadı. Olay yerinde yapılan incelemede, Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği, ancak cesedinin üzerinde larvalar oluştuğu belirtildi. Müslüme'nin kaybolduğu 10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece, bölgede saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar olduğu, hissedilen sıcaklığın da 11 dereceye düştüğü kaydedildi. Süreci değerlendiren ÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, 3 yaşındaki çocuğun, 11 derece sıcaklıkta ormanda korumasız 1 gece bile geçirmesinin mümkün olmadığını anlattı. Yanışlı Mahallesi'ndeki çadırlarına dönen aile üyelerinden anne Selvi, ailenin 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. <br><br> Müslüme soruşturmasında Hasan Yağal'ın tutuklanma nedeni belli oldu Minik Müslüme'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, tutuklu Hasan Yağal'ın 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan yargılandığı ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 3yaşındaki Müslüme Yağal, Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kırsal alanda çadır kuran ailesinin yanından kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10. gününde küçük kızın cansız bedeni kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında bulundu.<br><br> Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakılmıştı. Küçük kızın babasının babası olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.<br> Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.<br><br> Öte yandan olayla ilgili başka bir detay daha olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Müslüme'nin ablasının DNA örneği de dede Hasan Yağal'ın DNA örnekleriyle uyumlu çıktı. Bu kapsamda Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası da dede Hasan Yağal.<br><br> Olayla ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'ı istismar ettiği anlaşıldı. Dedenin aynı zamanda aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.<br><br> Ailenin arama kurtarma ekiplerini ters yöne yönlendirdiği iddia edilirken, anne Selvi Yağal'ın duyarsız açıklamaları dikkat çekmişti. Müslüme'nin ailesinin, küçük kızın kaybolduğu bölgenin doğusunu arattığı, Müslüme'nin cesedinin ise güney batıda bulunduğu iddia edildi.<br> Bu skandal üzerine dede Yağal'ın tedbiren tutuklanmış olabileceği değerlendiriliyor.<br><br> Müslüme soruşturmasında mide bulandıran detay: Müslüme'nin ablasının da babası çıktı Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Minik Müslüme, Türkiye'yi ölümüyle adeta yasa boğmuştu. Arama çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dedesi tutuklanmıştı. Küçük kızın cansız bedeni üzerinde yapılan DNA analizine göre dede Yağal'ın babası olduğu ortaya çıktı. Dedenin diğer aile üyelerine de cinsel istismarda bulunduğu, Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası olduğunu ortaya çıktı. İşte Müslüme Yağal'ın ölümü sonrası ortaya çıkan skandallar zinciri ve son dakika haberinin detayları...

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