Türkiye Yüzyılı tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı’nda Teknofest etkinlik alanınında konuştu. Bu yıl Teknofest’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına üç şehirde yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknofest İstanbul’un 27 Nisan-1 Mayıs arasında gerçekleştirildiğini hatırlattı. Erdoğan, 30 Ağustos’ta başlayan Teknofest Ankara’nın 3 Eylül’de sona ereceğini ve eylül ayı sonunda yapılacak İzmir Teknofest’le bu yılki teknoloji şöleninin tamamlanacağını söyledi.

İŞTE BU TABLO TÜRKİYE YÜZYILI TABLOSUDUR

“Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı Teknofest’e gösterilen ilgi, bizi gerçekten çok sevindiriyor. Çünkü Teknofest benim adeta evladım gibidir.” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bundan 6 yıl önce, 2017 yılında bir kucağıma torunum Aybüke’yi, diğer kucağıma o günlerde fikri oluşum içindeki Teknofest’i alma bahtiyarlığını yaşadım. Hem torunumun hem de milli teknoloji hamlesinin sembolü haline gelen bu güzel festivalin büyümesine, serpilmesine, gelişmesine bizzat şahitlik ettim. Ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir milat olan 2023 Teknofest’ine, ilkokuldan doktoraya kadar her seviyeden bir milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur.”

Şartların en zor olduğu anlarda bile kimseye boyun eğmeyen milletin damarlarında dolaşan özgürlük tutkusunu anlamak isteyenlerin Teknofest’e katılanlara bakmasını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Torunlarıma, cümle evlatlarımıza, bilhassa da bugün buradaki siz Teknofest katılımcılarına baktığımda Türkiye’nin geleceğini görüyorum.” diye konuştu. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un “Sahipsiz olan memleketin batması haktır/Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.” dizelerini okuyan Erdoğan, memleketin sahibinin 81 vilayeti ve 85 milyonuyla milletin bizatihi kendisi olduğunu söyledi.

TEŞVİKLERİMİZLE SİZLERİN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ecdadın 1000 yıldır bu vatan topraklarını kanlarıyla yoğurarak verdiği mücadelenin sırrının, ülkenin de devletin de sahibinin millet olduğu hakikatinde gizli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Durmadan, dinlenmeden çalışacağız ki hem ecdada layık olabilelim hem bugünümüzü kurtarabilelim hem de geleceğimize sahip çıkabilelim. Sizler günümüzün Cezeri’si, Harezmi’si, İbn-i Sina’sı, Mimar Sinan’ı, Ali Kuşçu’su, Hezarfen Çelebi’si, Katip Çelebi’si olacaksınız ki istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere fırsat vermeyelim. Bizler de Nuri Demirağ’ların, Vecihi Hürkuş’ların, Şakir Zümre’lerin, Nuri Killigil’lerin akıbetine uğramayasınız diye kuvveden fiile her safhada desteklerimiz ve teşviklerimizle sizlerin yanındayız.”

Gençlerimize güveniyoruz

Gençlere güvendiklerini, gençlerin bilime, teknolojiye, araştırmaya, geliştirmeye, ötekine saygıya, insani hasletleri en üstte tutmaya, vicdanı, ahlakı ve erdemi yüceltmeye olan meyillerini bildiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunun için de tüm yatırımımızı gençlerimize yapıyoruz. TEKNOFEST’lerde şahit olduğumuz manzara, çok isabetli ve bereketli bir yatırım yaptığımızı gösteriyor. Eğitimde her ilimize açtığımız üniversitelerle, yükseköğrenime geçişteki yığılmayı ortadan kaldırdık. Artık yükseköğrenim konusunda kaygıları kalmayan gençlerimizin, mesleki eğitime daha çok yöneldiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Mesela organize sanayi bölgelerimizdeki meslek liselerimiz adeta birer insan yetiştirme fabrikası gibi çalışıyor. Aynı şekilde Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları gibi günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek yeni eğitim kurumları hızla devreye giriyor. Meslek liselerimiz ve meslek yüksekokullarımız artık ‘ara elaman’ değil, ‘aranan eleman’ yetiştiren merkezler haline dönüşüyor.”

İHA’larımız, SİHA’larımız, Akıncılarımız var

Ülkenin bir zamanlar sanatçı Cem Karaca’nın “Tamirci Çırağı” şarkısında dile getirdiği gibi insanlara “İşçisin sen işçi kal” denildiği, her alanda önünün kesildiği dönemleri yaşadığını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Ama şimdi ‘İşçisin sen işçi kal’ sıkıysa de, diyemezsin. Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var. Artık İHA’larımız, SİHA’larımız, Akıncılarımız var. Bütün onlarla beraber uzaydayız. KAAN’ımız var, bunlarla beraber semalardayız. Emperyalistlerin çıkarları uğruna, gençlerimizin geçmişleriyle bağlarının kopartıldığı, geleceklerinin karartıldığı bu karanlık dönemler artık geride kaldı. Artık Milli Teknoloji Hamlesi var, artık Teknofest kuşağı var, artık maziden atiye kurdukları köprüyle dünyayı aşıp da gözünü uzaya diken azimli, birikimli, çalışkan gençlerimiz var. Türkiye olarak bu safhaya gelene kadar çok senaryo yırttık, çok oyun bozduk, çok tuzak atlattık. Ama önümüzde hala dikkat etmemiz gereken tehditler bulunuyor. Bunun için kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanan medeniyet değerlerimizi iyi öğrenmeli ve hayata geçirmeliyiz.”

Plaket verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a plaket takdim etti. Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bazı bakanlar da katıldı.











