Türkiye'de 1980'de yaşanan korkunç olay: Kar koca köyü yutmuş

Türkiye'nin birçok ilinde şiddetli kar yağışı görülmesinin ardından 1980 yılında Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşanan olay akıllara geldi. İlçeye bağlı Doğruyol Köyü'nün aşırı kar yağışı nedeniyle tamamen karlar altında kalmıştı.
Türkiye, günlerdir devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle zor günler yaşıyor. İstanbul'da aşırı yağış sonrasında birçok vatandaş yollarda mahsur kalırken, bu görüntüler 1980 yılında Ardahan'da yaşanan olayı yeniden gündeme getirdi.
KOCA KÖYÜ YUTTU
Çıldır ilçesine bağlı Doğruyol Köyü, 2 metreyi de aşan kar yağışı nedeniyle tamamen kar altında kalmıştı. Merhum gazeteci Ümit Kılıç'ın 1980 yılında kaleme aldığı habere göre Doğruyol Köyü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle görünen tek şey elektrik direkleri oldu.
TÜNEL AÇARAK KURTULDULAR
Haberde birçok vatandaşın civar köylerden gelen destekle kurtulduğu belirtilirken, Rabia İncedere isimli vatandaşın ise evinden kazdığı tünelden dışarı çıkarak hayatta kaldığı detayına yer verildi.
FOTOĞRAF 6
Bayrampaşa'da 13 yıldır galericilik yapan Emre Esenlikçi(30), arkadaşlarıyla kar yağışı sonrası iş yerlerinin önünde bulunan alanda kardan otomobil yapmaya karar verdi.<br>
Kar yığınlarını toplayan Esenlikçi ve arkadaşları otomobilin farları ve tekerleri için siyah araba boyası kullandı.
Tekerlek kısmına ise jant kapağı takılan kardan otomobil bir gün süren çalışmanın ardından bitti.
Kardan otomobili 65 bin liradan satışa çıkaran Esenlikçi'ye Türkiye'nin dört bir yanından telefonlar yağdı.
Telefonlar susmayınca Esenlikçi, çareyi ilanı kaldırmakta buldu. <br>
\"TELEFONLARIM SÜREKLİ ÇALINCA İLANI KALDIRDIM\"<br><br>Emre Esenlikçi, \"Karları 5 arkadaşımla beraber iş yerimin önüne topladık. Yaklaşık 1 günümüzü aldı ve herkes gerçek sandı. İlan vererek espri yaptım, malum piyasada araç fiyatları da belli. İlandan sonra Adana'dan, Urfa'dan bayağı bir arayan oldu, 'Araç satılık mı?' diye soruyorlar. Aracı nasıl yaptığımızı da sordular. Bu tamamen hayal gücü ile alakalı bir durum. Çocukluktan beri araba üzerine çalışıyorum. Arabalarla uğraşmayı seviyoruz. Bu model arabanın piyasası 100 bin lira, ben 'uygun olsun' diye 65 bin lira fiyat yazarak ilan verdim. Telefonlarım sürekli çalınca ilanı kaldırdım. Arabanın kardan olduğunu izah ettim ama arabanın içinin fotoğrafını istiyorlardı. Çünkü çok gerçekçi oldu\" şeklinde konuştu.
Kardan araba yapıp satışa çıkardı: Telefonlarım sürekli çalınca ilanı kaldırdım
İstanbul Bayrampaşa'da galericilik yapan Emre Esenlikçi arkadaşlarıyla yaptığı kardan otomobili 65 bin liraya satışa çıkardı. İlanı görenler arabayı gerçek sanıp satın almak istedi.
FOTOĞRAF 23
Dünyanın en güney yerleşim yeri olan şehir, 'Fin del Mundo', yani dünyanın sonu, olarak da adlandırılıyor.
Seferde bilim insanları, milli teknoloji ürünlerini de denenme fırsatı bulacak.
Ekip, yapacakları çalışmalar ile Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne de katkıda bulunacak.<br>
6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibinin Antarktika yolculuğu, 21 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'ndan Madrid aktarmalı Şili'nin Santiago şehrine gerçekleştirilen ilk uçuşla başladı.
Ekip, 22 saat uçak yolculuğu, 3 aktarma, 33 saat bekleme süresinin ardından daha önce kıtaya ulaştırılan 2 ton ekipmana ek olarak yanlarında ve ağırlığı 750 kilogram olan kişisel donanımlar ve araştırma ekipmanları ile Puerto Williams'a ulaştı.
6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibinin, yolculuklarının 3. gününün sonunda, Puerto Williams'da 7 günlük bir karantina sürecinden sonra uçakla King George Adası'na ve sonrasın bir haftalık gemi yolculuğu ile Antarktika'daki Türk Araştırma Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaşması bekleniyor.
Ekibin ağaçları, çimleri, arabaları son kez göreceği yer olan Şili'nin Puerto Williams şehri, Şili üzerinden Antarktika'ya geçişte modern dünyanın son, Antarktika'nın ise ilk noktası olma özelliği taşıyor.
Dünyanın en güney yerleşim yeri olan şehir, \"Fin del Mundo\", yani dünyanın sonu, olarak da adlandırılıyor.
Ekip, Antarktika'da fiziki bilimler, yer bilimleri ve canlı bilimleri gibi farklı ana alanlardaki 14 proje kapsamında jeolojik gözlemler, LiDAR, GPR ve ortofoto ile buzul gözlemleri, Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) ile deniz seviyesibuzul değişiminin izlenmesi, kıyı çizgisinin belirlenmesi ve hassas konum verilerinin test edilmesi, astronomi, zooplankton ve omurgasızlar olmak üzere deniz canlıları, bakteriler ve biyoçeşitlilik üzerine detaylı araştırmalar yapacak.
Kıtada Türkiye'ye ait ve geçen yıllarda kurulan 3 GNSS istasyonu ile bir meteorolojik gözlem istasyonunun verileri alınıp bakım işlemleri gerçekleştirilecek.
Ekip 2019 yılında Horseshoe Adası'nda kurulan Türk Geçici Bilim Kampı'nı da kullanarak bilimsel çalışmalarını sürdürecek. Seferde bilim insanları, milli teknoloji ürünlerini de denenme fırsatı bulacak.
Türkiye'nin kutuplarda sürdürmekte olduğu araştırmaları başta iklim değişikliği olmak üzere uzaydan okyanusa, topraktan atmosfere kadar birçok farklı bilimsel alanda gerçekleştiriliyor ve gezegenimizin dünü, bugünü ve yarını araştırılıyor.
2017 yılından itibaren devam eden seferler sonucunda 86'nın üzerinde güncel bilimsel yayın, 10'un üzerinde tez ve kitap çalışması, her yıl düzenlenen çalıştay ve şenliklerle yüzlerce farklı etkinlik de gerçekleştirildi.
Türkiye'nin Antarktika Antlaşması Sistemi'nde danışman ülke statüsü kazanabilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak bilim seferlerinin gerçekleştirilmesi ve bilimsel araştırmaların uluslararası dergilerde yayınlanarak dünya literatürüne katkı sağlanması büyük önem arz ediyor.
Araştırmacılar bu doğrultuda yapacakları çalışmalar ile Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne de katkıda bulunacak.<br><br>
Antarktika'ya ulaştığında dış dünyayla bağlantıları neredeyse tamamen kopacak olan ekip, kıtaya doğru yol alırken TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nde bulunan kara destek ekibi 724 ekibi yakından takip ederek, uydu görüntüleri, hava durumu, acil yardımlar gibi çeşitli konularda koordinasyon ve destek sağlayacak.
Anadolu Ajansı da yapacağı yayınlarla sefer ekibinin çalışmalarını ve bu serüvenini aktaracak.<br><br>
Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz, 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibini Şili'nin Santiago şehrinde, Comodoro Arturo Merino Benitez havalimanında karşıladı.
Ekip ile bir süre sohbet eden ve sefer hakkında bilgi alan Akoğuz, daha sonra ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.
Antartika'daki Türk üssüne yolculuk başladı
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda sürdürülen Antarktika çalışmaları kapsamında, yeni projeler ve yeni sefer katılımcıları ile gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, Şili'nin Puerto Williams şehrine ulaştı.
FOTOĞRAF 5
Geçtiğimiz günlerde kent merkezine yağan kar yağışı birçok vatandaş tarafından sevinçle karşılandı. Sivas 4 Eylül Sanayisinde işletme sahibi olan iki ortağın aklına ilginç bir fikir geldi. İşletmelerinin önünde 5 saatlik çalışma sonucunda kardan lüks bir araba yaparak dikkatleri üzerine çektiler. Kardan arabaya gerçek araba malzemeleri koyan iki ortak arabanın dikkat çektiğini söyledi.
Kardan arabanın yapım aşamalarını anlatan Muhammed Kemal Süer, “Kış mevsiminden dolayı işler biraz düştü. Bizim de aklımıza araba yapmak geldi. Baya da beğenildi herkes tarafından. Yapımı 5 saat sürdü, birkaç arkadaşımızla baya uğraştık burada. Elimizde olan malzemeleri de koyduk üzerine jant falan. Baya fotoğraf çekinen oldu videosunu çekenler oldu. Sosyal medya hesaplarına da attık görüntülerini baya ilgi gördü, 1 milyona yakın izlendi” dedi.
Kardan arabanın yapımına yardım eden Şaban Can Doğan ise “Sosyal medyalarda bayağı ilgi gördü. Video ve fotoğraf çekinmek isteyen oldu” dedi.
5 saatte yaptılar görenlerin dikkatini çekiyor: 1 milyon kişi izledi
Sivas'ta karın yağmasını fırsat bilen sanayi esnafı 5 saat uğraşarak lüks bir kardan araba yaptı.