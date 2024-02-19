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Türkiye'de bir ilk: Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kaçak maden ocağı suçları, yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan iş kazalarının sıklıkla yaşanması nedeniyle, olayların daha iyi soruşturulması amacıyla 'Maden Suçları Soruşturma Bürosu' kuruldu. Büronun, bu alanda Türkiye'de ilk olduğu belirtildi.

17:57 - 19/02/2024 Pazartesi
DHA
Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan büro, kentteki maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek.
Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan büro, kentteki maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek.

Türkiye'nin önemli kömür madeni ocaklarını barındıran Zonguldak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Maden Suçları Soruşturma Bürosu' kurdu. Kurulan büro, kentte, sıklıkla yaşanan yaralanmalı ve ölümlü maden kazalarının yanı sıra kaçak maden ocaklarıyla ilgili soruşturmaları da yürütecek.

Büronun kurulmasıyla maden ve madencilik kaynaklı suçlara yönelik soruşturma yürüten Cumhuriyet savcıları ile kolluk güçlerinin koordineli şekilde çalışması, soruşturmaların da daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kurulan büronun bu alanda Türkiye'de ilk olduğu ifade edildi.

#Zonguldak
#Maden
#Türkiye
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