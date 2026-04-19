Türkiye’de din eğitimi geç başlıyor

Raporda, Avrupa’da birçok ülkede din derslerinin birinci sınıftan itibaren verildiği, Türkiye’de ise dersin 4. sınıfta başlamasının erken çocukluk dönemindeki manevi gelişim açısından eksiklik yarattığı vurgulandı. İngiltere, Almanya, Norveç ve Belçika gibi ülkelerde din derslerinin müfredatın bir parçası olarak erken yaşta verildiği belirtilirken, Türkiye’deki gecikmeli başlangıcın çocukların manevi meraklarının yoğun olduğu dönemde kurumsal bir boşluk oluşturduğu ifade edildi. AB ülkeleri arasında din dersine yer vermeyen yalnızca Fransa, Makedonya ve Arnavutluk’un bulunduğu yer aldı. Raporda, din eğitiminin erken yaşta verilmesine yönelik uluslararası bir engel bulunmadığına da dikkat çekildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında bu konuda bir sınırlama olmadığı, AGİT ve UNESCO gibi kuruluşların da nesnel ve bilimsel olması şartıyla din eğitiminin her yaşta verilebileceğini desteklediği belirtildi. Pedagojik yaklaşımlar da erken yaşta din eğitiminin önemine işaret ediyor.