Türkiye’de din eğitimi geç başlıyor

İLKE Vakfı bünyesindeki Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Recep Kaymakcan’ın hazırladığı “Türkiye’de Okullarda Din Eğitimine Erişim Sorunu” başlıklı rapor, ilkokulun ilk üç yılında din eğitimine erişilememesinin önemli bir “eğitim boşluğu” oluşturduğunu ortaya koydu.
PEDAGOJİK YAKLAŞIMLAR DESTEKLİYOR
Raporda, Avrupa’da birçok ülkede din derslerinin birinci sınıftan itibaren verildiği, Türkiye’de ise dersin 4. sınıfta başlamasının erken çocukluk dönemindeki manevi gelişim açısından eksiklik yarattığı vurgulandı. İngiltere, Almanya, Norveç ve Belçika gibi ülkelerde din derslerinin müfredatın bir parçası olarak erken yaşta verildiği belirtilirken, Türkiye’deki gecikmeli başlangıcın çocukların manevi meraklarının yoğun olduğu dönemde kurumsal bir boşluk oluşturduğu ifade edildi. AB ülkeleri arasında din dersine yer vermeyen yalnızca Fransa, Makedonya ve Arnavutluk’un bulunduğu yer aldı. Raporda, din eğitiminin erken yaşta verilmesine yönelik uluslararası bir engel bulunmadığına da dikkat çekildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında bu konuda bir sınırlama olmadığı, AGİT ve UNESCO gibi kuruluşların da nesnel ve bilimsel olması şartıyla din eğitiminin her yaşta verilebileceğini desteklediği belirtildi. Pedagojik yaklaşımlar da erken yaşta din eğitiminin önemine işaret ediyor.
BİRİNCİ SINIFTA BAŞLAMALI
Raporda, din eğitiminin güçlendirilmesi için din dersinin birinci sınıftan itibaren başlatılması, çocuk merkezli müfredatların geliştirilmesi ve öğretmen yetiştirme süreçlerinin güçlendirilmesi önerildi. Ayrıca akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının sürece dahil edilmesi, eğitim materyallerinin zenginleştirilmesi ve Milli Eğitim Akademisi’nin ilkokul din öğretmeni yetiştirmeyi öncelikleri arasına alması gerektiği vurgulandı.