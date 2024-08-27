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Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye'de 151 siyasi parti faaliyet gösteriyor.

17:08 - 27/08/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 17:14 - 27/08/2024 الثلاثاء
AA
Türkiye'de kaç tane siyasi partinin oldğu belli oldu.
Türkiye'de kaç tane siyasi partinin oldğu belli oldu.

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre, Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos'ta, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta kuruldu.

Bu partilerin eklenmesiyle Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu.

#Yargıtay
#Büyük Türkiye Partisi
#Adalet ve Çağrı Partisi
#Sosyalist İktidar Partisi
#Güçlü Anadolu Partisi
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