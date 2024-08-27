Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin kurucu partisidir ve uzun yıllar boyunca tek parti olarak hükümet etmiştir. CHP’nin ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilkeleri olarak kabul edilmiştir. Zaman içerisinde parti-devlet uygulaması öyle bir noktaya gelmiştir ki, CHP’nin il başkanları doğrudan devletin valileri sayılmıştır. CHP’nin tek parti dönemindeki uygulamaları geniş halk kitleleri tarafından benimsenmemiş ve bu duruma neden olan birçok sebep vardır. Birinci sebep, keyfi idaredir. İkinci