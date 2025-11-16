Türkiye’de karla mücadele başlarken o kentte deniz mevsimi devam ediyor

Türkiye’nin özellikle doğu illeri sert kış şartları altında karla mücadele ederken turizmin başkenti Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 22.5 derece olarak ölçüldü. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili’ni doldururken kasım ayında denize girmenin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar ise beraberinde getirdikleri kamp masaları ile sahilde piknik yaparken, kimileri ise balık tutmayı ve yürüyüş yapmayı tercih etti.

Pazar gününü sahilde balık tutarak değerlendiren Mehmet Karadereli, "Kasım ayının ortasındayız ama Antalya’da yaz devam ediyor. Antalyalılar alışkın bu havalara, gördüğünüz gibi denize girende var, balık tutanda var. Çayını kahvesini alıp deniz kenarında vakit geçirende var. Hava çok güzel, yaz iklimi biraz uzadı gibi. Biz balıkçılar bu durumdan pek memnun değiliz, deniz suyunun biraz soğuması lazım. Soğumuyor, hala denize giriyor arkadaşlar. Genel anlamda güzel, sahillerimiz hala dolu, turistlerde gitmedi otellerde dolu" dedi.