|
Gündem

Türkiye'deki seçimlerin ardından Rum yönetimi ve Fransa'dan Akdeniz'de askeri hamle

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemilerinin, Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdikleri bildirildi.

13:11 . 30/05/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

GKRY Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ALASIA devriye gemisiyle, Fransız Donanması'na ait Languedoc firkateyninin, Akdeniz'de Limasol kenti açıklarında denizde keşif, ileri manevralar çerçevesinde çeşitli taktik hareketleri içeren bir tatbikat icra ettiği belirtildi.

Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait 1 AW-139 helikopterinin de manevralara hava desteği sağladığı kaydedilen açıklamada, tatbikatın, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun "dost ülkelerin" silahlı kuvvetleri ile geliştirdiği uluslararası ortaklıklar ağının bir parçası olduğu vurgulandı.



#askeri tatbikat
#fransa
#GKRY
#Limasol
12 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hakan Fidan kimdir?