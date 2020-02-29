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POLİTİKA

Türkiye'den İngiltere'ye: Memnuniyetle karşılıyoruz

İngiltere'nin PKK'nın yapılanmaları TAK ve HPG'yi 'terör örgütleri listesi'ne almasının ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "PKK/KCK terör örgütünün uzantıları olan TAK ve HPG'nin BK terör örgütleri listesine PKK'nın diğer adları olarak eklenmesini içeren yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
ABD'nin &quot;PKK'nın uzantısı&quot; kabul ettiği TAK, AB'nin terör örgütleri listesinde ise &quot;PKK'dan ayrı örgüt&quot; olarak yer alıyor.
ABD'nin "PKK'nın uzantısı" kabul ettiği TAK, AB'nin terör örgütleri listesinde ise "PKK'dan ayrı örgüt" olarak yer alıyor.

İngiltere'de 2 aşırı sağcı grubun terör örgütleri listesine dahil edilmesi ve PKK'nın kullandığı diğer adların da listeye eklenmesine yönelik düzenleme, parlamentonun onayının ardından yürürlüğe girdi. Bu gelişmenin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'de PKK/KCK terör örgütünün uzantıları olan TAK VE HPG'nin terör örgütleri listesine eklenmesini içeren yasal düzenlemeyi "memnuniyetle karşıladıklarını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy.
Sözcü Aksoy, TAK ve HPG'nin İngiltere'de PKK terör örgütünün diğer adları olarak kabul edilmesine yönelik düzenleme hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi."İngiltere'de 28 Şubat'ta yürürlüğe giren ve PKK/KCK terör örgütünün uzantıları olan TAK ve HPG'nin terör örgütleri listesine PKK'nın diğer adları olarak eklenmesini içeren yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesini yapan Aksoy, PKK'nın, sivilleri hedef alan hain saldırılarında sorumluluktan kaçmak ve çeşitli terör eylemleriyle ilişkisini gizlemek amacıyla bu tip etiketleri kullandığına işaret etti.

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"Terörizmle mücadelede iş birliğinin gereği"

Aksoy, bu etiketlerin, PKK’nın diğer adları olduğunun açıkça ortaya konmasının önemine dikkati çekerek, "İngiltere'deki bu düzenlemenin emsal kabul edilerek diğer müttefiklerimizin ve AB’nin terör örgütleri listesinde de benzer bir güncelleme yapılmasını terörizmle mücadelede uluslararası iş birliğinin bir gereği olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

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  • PKK'nın kullandığı diğer adların da listeye eklenmesine yönelik düzenleme, bu ülke parlamentosunun onayının ardından yürürlüğe girmişti. İngiltere'de yasaklı örgütlere üye olanlar veya destek verenler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. TAK terör örgütü PKK'nın şehir, HPG de kırsal alan yapılanması olarak biliniyor. ABD'nin "PKK'nın uzantısı" kabul ettiği TAK, AB'nin terör örgütleri listesinde ise "PKK'dan ayrı örgüt" olarak yer alıyor.
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