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POLİTİKA

Türkiye'den İsrail ve Lübnan'ın anlaşmasına destek

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ile İsrail arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması hakkında açıklama yaptı. Anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu model, bölge ve özellikle Kıbrıs Türkleri ve Rumları için olumlu bir emsal teşkil edebilir" denildi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeden İsrail ve Lübnanın anlaşmasına destek
Foto: Arşiv.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ile İsrail'in deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın ABD arabuluculuğunda yapıldığı belirtilerek, "Lübnan ve İsrail arasında yapılan dolaylı görüşmeler neticesinde bugün (27 Ekim) imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

"OLUMLU EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR"

Anlaşmanın, halihazırda birçok sınamayla karşı karşıya olan Doğu Akdeniz’deki barış ve istikrara katkı sağlaması temennilerine yer verilen açıklamada, "Anlaşma, aynı zamanda, iki tarafın kıta sahanlığındaki belirli hidrokarbon ruhsat sahaları için üçüncü taraf aracılığıyla ortak işletme modeli ve gelir paylaşımı öngörmektedir. Dünyada benzer örnekleri de olan bu model, bölge ve özellikle Kıbrıs Türkleri ve Rumları için olumlu bir emsal teşkil edebilir" değerlendirmesi yapıldı.

KKTC'nin Rum tarafına yaptığı teklife de yer verilen açıklamada, "KKTC geçtiğimiz temmuz ayında Rum tarafına, uluslararası petrol şirketlerinin mevcut haklarını haleldar etmeyecek şekilde hakça gelir paylaşımı oranlarının tespit edilerek ortak işletme anlayışına dayalı bir iş birliği önerisinde bulunmuş ve bu amaçla bir ortak komite kurulmasını teklif etmişti" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin 2020 yılında bir Doğu Akdeniz Konferansı düzenleme önerisine de değinilerek, "Türkiye, KKTC'nin 2011, 2012, 2019 ve 2022 yıllarında ortaya koyduğu hidrokarbon iş birliği önerilerini desteklemeyi sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

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