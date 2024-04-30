Türkiye'den Kudüs'te öldürülen Türk vatandaşına ilişkin açıklama

Kudüs
Bugün işgal altında olan Doğu Kudüs'te hareketli saatler yaşandı.
İşgalci İsrail güçlerine bıçakla saldıran Hasan Saklanan isimli Türk vatandaşı siyonist polisler tarafından vurularak öldürüldü.
"Olay bütün boyutlarıyla araştırılıyor"
"Olay bütün boyutlarıyla araştırılıyor"
Diplomatik kaynaklardan Kudüs'te bir Türk vatandaşının İsrail polisini bıçakladığı iddialarına ilişkin
"Konu Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır."
açıklaması yapıldı.
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29 dakika önce