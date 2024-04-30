|
Gündem

Türkiye'den Kudüs'te öldürülen Türk vatandaşına ilişkin açıklama

Diplomatik kaynaklardan Kudüs'te bir Türk vatandaşının İsrail polisini bıçakladığı iddialarına ilişkin "Konu Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır." açıklaması yapıldı.

16:49 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 16:56 - 30/04/2024 Salı
DHA
Kudüs
Kudüs

Bugün işgal altında olan Doğu Kudüs'te hareketli saatler yaşandı.


İşgalci İsrail güçlerine bıçakla saldıran Hasan Saklanan isimli Türk vatandaşı siyonist polisler tarafından vurularak öldürüldü.



"Olay bütün boyutlarıyla araştırılıyor"


Diplomatik kaynaklardan Kudüs'te bir Türk vatandaşının İsrail polisini bıçakladığı iddialarına ilişkin
"Konu Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır."
açıklaması yapıldı.





#Kudüs
#İsrail
#Türk
29 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2025 hac kayıt tarihleri belli oldu mu, hac kayıtları nasıl, nereden yapılır?