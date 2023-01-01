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Türkiye'den Libya'ya yardım eli: Sancaktar ve Bayraktar gemileri sel bölgesine ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, ''Sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir’den yola çıkan Deniz Kuvvetlerimizin TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemileri Libya’ya ulaştı'' ifadeleri yer aldı.

Zeynep Karçığa
10:55 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TCG Sancaktar, TCG Bayraktar.

TCG Sancaktar, TCG Bayraktar.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir’den yola çıkan Deniz Kuvvetlerimizin TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemileri Libya’ya ulaştı. Gemilerimizde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan toplam 360 görevli bulunuyor. Görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan toplam 122 araç da Libya’ya ulaştırıldı. Ayrıca 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler de Libyalı kardeşlerimiz için gemilerimizle bölgeye gönderildi. Bugün TCG OSMANGAZİ gemimiz de yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırmak üzere İzmir’den hareket edecek. Dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz'' açıklamasında bulunuldu.




#MSB
#Libya
#Türkiye
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