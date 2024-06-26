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Türkiye'den NATO Genel Sekreteri olan Rutte'ye tebrik

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi tebrik etti.

13:22 - 26/06/2024 Çarşamba
AA
Hollanda Başbakanı Mark Rutte
Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm müttefiklerin uygun görmesiyle yeni NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilen Hollanda Başbakanı Mark Rutte tebrik edildi.

Açıklamada, "Bu vesileyle, göreve geldiği 2014 yılından bu yana sergilediği başarılı liderlik için Genel Sekreter (Jens) Stoltenberg'e şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.



NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atanmasına karar verilmişti.


Hollanda Başbakanı Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak.




#Dışişleri Bakanlığı
#Hollanda Başbakanı Mark Rutte
#NATO Genel Sekreteri
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