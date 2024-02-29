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Türkiye'den tüm dünyaya 'Gazze'deki vahşeti durdurun' çağrısı

Terör devleti İsrail, Gazze'de insani yardım kuyruğunda bekleyen sivillere ateş açarak yeni bir katliam gerçekleştirdi. 100'den fazla Filistinlinin şehit olduğu saldırıya ilişkin Türkiye açıklamada bulunarak, İsrail'in işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklediğini belirtti. Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorunda olduğu ifade edilerek, "Ancak İsrail hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir." denildi. Açıklamada ayrıca İsrail hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimlere, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurma çağrısında bulunuldu.

Semih Bozkuş
22:44 - 29/02/2024 الخميس
Güncelleme: 23:04 - 29/02/2024 الخميس
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in gıda yardımı bekleyen sivillere yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulunarak, "İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

Türkiye, Gazze'de yardım kuyruğunda bekleyen sivillere saldıran terör devleti İsrail'e sert sözlerle tepki gösterdi.

İşgalci İsrail, bugün Gazze'de insani yardım kuyruğunda bekleyen sivillere ateş açarak yeni bir katliam gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 100'den fazla Filistinli hayatını kaybederken, 760 kişi de yaralanmıştı.

Türkiye'den eli kanlı katil İsrail'e tepki

Terör devletinin katliam saldırısına yönelik Türkiye sert sözlerle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklediği belirtildi.

Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail'in yardım kuyruğundaki sivilleri hedef almasının, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delili olduğu kaydedilen açıklamada, "İsrail, Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail Hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir. denildi.

Açıklamada, Gazze'de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunun tüm dünya tarafından görülmesi gerektiğine vurgu yapılırken, İsrail hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimlere, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurma çağrısında bulunuldu.

"İsrail, Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir.

Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail'in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir.

İsrail, Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail Hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir.

Tüm dünya, Gazze'de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz."




#Gazze
#Saldırılar
#İsrail
#İnsani Yardım
#Türkiye
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