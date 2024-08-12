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Türkiye'den yangınlarla boğuşan Yunanistan'a yardım teklifi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a yardım teklifinde bulunduğuna dair diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türkiye, komşu ülkeye bu zorlu süreçte destek olmayı önerdi.

14:11 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:27 - 12/08/2024 Pazartesi
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Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a yardım teklifinde bulunduğunu bildirdi. Yunan tarafı ise konuyu değerlendirip gerekirse yardım talep edeceği yanıtını verdi.


Yunanistan yangınlarla mücadele ediyor


Yunanistan ormanlarını ve yerleşim birimlerini etkisi altına alan şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor.


Yunan basınındaki haberlerde, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı belirtildi. Alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği belirtildi. Polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı.


Ülkenin yarısı 'Kırmızı Alarm' altında


Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, Perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.




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