Türkiye'den yangınlarla boğuşan Yunanistan'a yardım teklifi

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a yardım teklifinde bulunduğunu bildirdi. Yunan tarafı ise konuyu değerlendirip gerekirse yardım talep edeceği yanıtını verdi.

Yunanistan ormanlarını ve yerleşim birimlerini etkisi altına alan şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Yunan basınındaki haberlerde, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı belirtildi. Alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği belirtildi. Polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı.