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POLİTİKA

Türkiye'den yeni Navtex kararı: 29 Kasım'a kadar uzatıldı

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 29 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 29 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Ataman ce Cengizhan eşlik edecek

  • İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 19 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

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Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

15 bin metre derinliğe kadar operasyon gerçekleştirebiliyor

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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